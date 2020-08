Samsung Galaxy M31: ottimo battery phone di fascia media

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Volete acquistare uno smartphone di buona qualità per l’estate (e non solo), che non vi costringa a cercare una presa di corrente o a portarvi appresso dei powebank più grandi dello stesso cellulare dopo solo qualche ora di utilizzo? Samsung ha lanciato recentemente un dispositivo di fascia media molto interessante, il Galaxy M31, che punta proprio sulla lunga durata della batteria.

Samsung Galaxy M31

Come potete vedere nelle immagini, il prodotto non ha un design estremamente originale rispetto a molti altri dispositivi in commercio: il display copre quasi tutto il frontale, con un solo foro in alto al centro per la fotocamera, mentre sul retro spiccano i multi sensori della fotocamera.

Display

Il Samsung Galaxy M31, tuttavia, si difende molto bene dal punto di vista tecnico, a partire dal bel display da 6,4 pollici, un Super AMOLED con risoluzione FHD+ di ottima qualità, visibile anche sotto la luce del sole. Il refresh rate si ferma a “soli” 60 Hz, ma stiamo parlando di un pannello davvero di livello, con un bilanciamento dei colori non così scontato su un prodotto di fascia media.

Connettività e reti

Dal punto di vista della connettività, non mancano il 4G (è un dual sim: potrete, quindi, sfruttare due tariffe cellulari LTE differenti in contemporanea), il Wifi dual band, il Bluetooth 5.0, l’NFC, il GPS/A-GPS/GLONASS e l’USB Type-C. Secondo le prime recensioni, pare che questo modello non sia compatibile con Samsung Pay, ma è comunque possibile sfruttare il chip NFC con altri servizi (ad esempio Google Pay).

Fotocamere

Sul retro troviamo ben 4 sensori:

principale da 64 Megapixel (ƒ/1.8);

ultragrandangolare da 8 Megapixel ƒ/2.2), fino a 123°;

sensore di profondità da 5 Megapixel (ƒ/2.2), con messa a fuoco live;

macro da 5 Megapixel (ƒ/2.4).

È possibile registrare video in 4k a 30 fps.

La fotocamera frontale, invece, è da 31 Megapixel con apertura ƒ/2.0.

Memoria, RAM e processore

Per quanto riguarda lo storage interno, il Samsung Galaxy M31 arriva ad un massimo di 64 GB (un po’ meno a disposizione dell’utente). Fortunatamente è presente lo slot per le microSD, fino ad un massimo di 512 GB di supporto.

La RAM è da 6 GB, mentre il processore è un octa-core di buon livello. Non aspettatevi prestazioni da S20, è chiaro, ma per un uso “medio” e qualche boost per il gaming, tutto girerà in maniera fluida e piacevole.

Batteria

Ma veniamo ora al punto forte di questo prodotto, ossia l’autonomia: la casa produttrice sud coreana la descrive come “la batteria che non ti abbandona mai” durante la visione in streaming video o una videotelefonata. Tutto ciò è possibile grazie ad un modulo da 6000 mAh. I dati ufficiali offrono le seguenti performance:

fino a 21 ore in navigazione LTE o in Wifi;

fino a 26 ore in riproduzione video;

fino a 119 ore in riproduzione audio;

fino a 48 ore in conversazione su rete 4G.

Grazie al supporto per la ricarica rapida da 15W, inoltre, è possibile avere in pochi minuti di collegamento all’alimentazione diverse ore di autonomia.

Altre caratteristiche

Tra le altre specifiche di questo smartphone è doveroso segnalare:

il lettore di impronte digitali (sul retro);

il riconoscimento facciale per lo sblocco del telefono;

tutte le app e le funzioni esclusive Samsung, tranne Samsung Pay e Bixby;

supporto per i wearable Samsung.

Prezzo e disponibilità

Il battery phone della serie Galaxy di Samsung è già disponibile in commercio ad un prezzo ufficiale di 279,90 euro. In realtà è possibile trovarlo in diversi punti vendita e canali di ecommerce a meno, attorno ai 220-230 euro. Le colorazioni disponibili sono tre: blu, nera e rossa.

Insomma, se siete alla ricerca di un telefono che abbia un’ottima autonomia, un ottimo schermo e un buon comparto tecnico, Il Samsung Galaxy M31 è un prodotto che dovete prendere assolutamente in considerazione.