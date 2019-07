Una delegazione della Commissione di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, composta dal presidente Ugo Parolo (Lega), Giovanni Currò, Felicia Gaudiano, Emiliano Fenu e Paolo Giuliodori (M5S), Carlo Giacometto (FI), Andrea De Bertoldi (FdI) e Mauro Maria Marino (PD) ha visitato, ieri, la sede di Sogei. In particolare, è stato dedicato ampio spazio alla presentazione del Sistema Informativo dell’Anagrafe Immobiliare Integrata.

L’incontro si è aperto con il saluto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, che ha voluto ringraziare i parlamentari presenti e tutta la Sogei per il supporto e la continua collaborazione nel realizzare sistemi informatici sempre all’avanguardia come quello del catasto, in costante evoluzione e dalle enormi potenzialità. “Sono stati fatti importanti passi avanti in questi anni per migliorare il sistema catastale – ha sottolineato Maggiore – ma ci siamo anche dati dei tempi per arrivare ad un ulteriore, significativo grado di sviluppo e realizzare un sistema più equo”.



Un apprezzamento accolto e ricambiato anche dall’Amministratore delegato di Sogei Andrea Quacivi, il quale ha ribadito la “completa disponibilità dell’azienda nel supportare l’Agenzia ed essere fattore propositivo di miglioramento non solo tecnologico”.

Un momento della visita della Commissione di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria in Sogei



Dopo una breve presentazione degli ambiti progettuali, Quacivi ha fornito alcuni aggiornamenti in merito al 730 precompilato, la fatturazione elettronica, lo scontrino elettronico, gli ISA e l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), considerata come la “piattaforma del futuro”, la dorsale informatica del cittadino, pensata per incorporare altri modelli e applicazioni della vita delle persone (servizi di leva, elettorali, ecc..) e diventare il punto di riferimento unico del “cittadino digitale”.



Tra i progetti più importanti, l’Amministratore delegato ha sottolineato alcuni dati significativi: la dichiarazione precompilata ha registrato 3,3 milioni di modelli inviati, con oltre 5,3 milioni di utenti che hanno acceduto all’applicazione e il 15 % di dichiarazioni accettate senza modifiche. La fatturazione elettronica ha registrato al 23 luglio oltre 1 miliardo e 138 mila file ricevuti con il 2,72% di scarto medio. Sempre al 23 luglio, sono stati 10,2 milioni gli scontrini elettronici ricevuti dai sistemi Sogei.

Il presidente della Commissione parlamentare, On. Ugo Parolo

“È stata una visita molto interessante”, ha commentato il presidente della Commissione parlamentare, On. Ugo Parolo, “perché ha consentito alla Commissione di avere maggior contezza del fondamentale e strategico ruolo di Sogei, ente strumentale e partner tecnologico dello Stato Italiano”.

Il confronto è stato utile per comprendere meglio alcune modalità operative di Sogei e dell’Agenzia delle Entrate soprattutto sul tema dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, la cui attuazione è tra gli oggetti di indagine conoscitiva della Commissione, si legge nella nota della Commissione parlamentare.

“A tal fine desidero ringraziare”, ha aggiunto Parolo, “anche a nome di tutti i commissari, Sogei, rappresentata dall’Amministratore Delegato, Andrea Quacivi, e dal Presidente, nonché Ragioniere Generale dello Stato, Biagio Mazzotta, che insieme agli altri dirigenti presenti hanno fornito con estrema chiarezza una visione del sistema immobiliare italiano e delle attività tecnologiche, in fase di implementazione, per garantire l’obiettivo di un vero e proprio ‘cassetto fiscale’ di ogni immobile”.

“Inoltre”, ha sottolineato il presidente, “la presenza del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, e dei suoi dirigenti ha consentito alla Commissione di apprendere le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate si adopera per assicurare equità nel settore, partendo da una conoscenza sempre più approfondita delle basi dati immobiliari”.

“La grande professionalità di Sogei potrà essere di supporto alla Commissione che ho l’onore di presiedere”, ha Parolo, “per poter definire proposte al Parlamento e al Governo nell’ottica di equità e semplificazione del sistema fiscale immobiliare”.

L’incontro si è concluso con una visita al Data Center, che Sogei, due giorni fa, ha mostrato per la prima volta ai cittadini attraverso le telecamere di La7: guarda il servizio.