Sogei, come funziona la fatturazione elettronica fra privati

Il punto sulla fatturazione elettronica fra privati, obbligatoria dal primo gennaio del 2019 tramite Sdi (Sistema di interscambio per la fatturazione elettronica). Questo l’oggetto dell’audizione in Commissione Finanze alla Camera dell’amministratore delegato di Sogei, braccio informatico del MEF, Andrea Quacivi e del presidente Biagio Mazzotta, che si è tenuta il 12 luglio scorso per illustrare le prossime tappe dell’entrata in vigore del nuovo provvedimento.

Un salto tecnologico non indifferente, che nasce con lo scopo di “incrementare l’efficienza della gestione ammnistrativa riducendo i tempi di lavorazione delle fatture conseguentemente i costi legati ai processi di ciclo attivo e passivo nonché di disporre di una base dati oggettiva per l’analisi della spesa, attraverso la centralizzazione del canale di interscambio”, ha detto Quacivi in audizione.

Ma cosa prevede il provvedimento?

L’obbligo di fatturazione elettronica fra privati, in vigore del primo gennaio 2019, prevede che

La fattura elettronica può essere emessa e ricevuta solo nel formato XML PA in vigore (DM/55/2013);

la fattura prodotta diversamente (carta, altri formati) ovvero non veicolata via Sdi è considerata “non emessa;

per le operazioni da e verso soggetti esteri (Ue ed extra Ue) resta in vigore l’obbligo di trasmissione dei dati di fattura, salvo che non si effettui la fatturazione elettronica con regole nazionali.

Per agevolare l’intero processo di fatturazione elettronica fra privati, Sogei ha messo a punto un ventaglio di funzionalità.

Registrazione soggetti IVA. Si tratta di una funzionalità riservata sul portale Fatture&Corrispettivi” (F&C) che consenta a ciascun soggetto IVA di indicare la modalità con la quale desidera decidere le fatture elettroniche per la quale risulta concessionario/committente. La funzionalità consente di indicare il codice destinatario B2B o la casella PEC sui quali si desidera vengano consegnate le fatture.

Generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code) contenente le informazioni anagrafiche IVA del concessionario /committente, aggiornate all’ultima variazione presente in Anagrafe tributaria e del relativo “indirizzo telematico” del destinatario (Codice destinatario o casella PEC) comunicato dal concessionario/committente mediante il servizio di “Registrazione soggetti IVA”. Il QR-Code è generabile accedendo sia al “Cassetto fiscale”, sezione “Dati anagrafici”, sia dall’area riservata del portale “F&C”.

Trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche verso Sdi che può essere effettuata attraverso diverse modalità: via PEC, web service, protocollo FTP, sistema di trasmissione fruibile mediante la specifica funzinalità dell’area riservata del portale F&C o realtiva App.

Il Sdi consente poi di ottenere la ricevuta di consegna, la ricevuta di impossibilità di recapito, la ricevuta di scarto, con funzionalità di archiviazione, consultazione e conservazione elettronica di tutte le fatture emesse e ricevute. La App mobile “FatturAE” (versioni Android e IOS) per la generazione delle fatture, con la funzionalità di QRCode e la compilazione in automatico dei dati anagrafici del concessionario/committente. Inoltre, è possibile accedere al servizio gratuito di conservazione utilizzando le funzionalità disponibili sul portale F&C.

Principali progetti in corso di Sogei

Dichiarazione precompilata, con riferimento al modello 730/2017, relativo ai redditi 2016, ha totalizzato la predisposizione di circa 60 milioni di fogli informativi, dichiarazione redditi per complessivi 1,1 miliardi di euro, di cui 700 milioni di spesa sanitaria; 4,3 milioni di visualizzazioni della precompilata al 10 luglio 2018 (+10%).

Fatture e corrispettivi (ex Spesometro). In relazione al secondo semestre 2017, sono state acquisite 1,3 miliardi di fatture via wb service (53%), servizi web del portale Fatture e Corrispettivi (24%) e canale FTP (23%).

ANPR. In collaborazione con il Commissario per l’attuazione dell’Agenda Digitale e il suo Team in veste di Program Office, si registrano più di 350 Comuni subentrati nell’Anagrafe unica della popolazione residente, a fronte di 4 milioni di cittadini. Entro fine anno si stima l’ulteriore subentro di 700 comuni, per un totale di 10 milioni di cittadini in ANPR.

Fascicolo Sanitario elettronico (FSE). In questi giorni l’Infrastruttura nazionale di interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) sta acquisendo le informative e i consensi trasmessi dai FSE regionali. Sono stati registrati al 10 luglio 2018 10 milioni di consensi, compresi quelli delle regioni che si sono appoggiati all’infrastruttura nazionale realizzata da Sogei (Calabria, Campania e Sicilia).

Ricetta elettronica. Attiva in tutte le regioni per prescrizioni farmaceutiche e prestazioni specialistiche. Nel 2017 sono state gestite 700 milioni di ricette elettroniche, con una media di 15 milioni di transazioni al giorno fra prescrizioni, erogazioni e letture.