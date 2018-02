Sogei assume 100 laureati under 30 con profili It e Corporate

Sogei, nell’ambito delle attività di evoluzione dei sistemi informativi gestiti, ha avviato la selezione di giovani neolaureati, con meno di 30 anni, da inserire nelle aree tecniche e corporate dell’Azienda.

Il processo di selezione, che prevede test attitudinali e colloqui di gruppo e individuali, è finalizzato all’assunzione di massimo 100 neolaureati nelle seguenti posizioni:

System Engineer (22 posizioni)

(22 posizioni) Solution Engineer (32 posizioni)

(32 posizioni) ICT Consultant (16 posizioni)

(16 posizioni) Data & Model Analyst (17 posizioni)

(17 posizioni) Corporate (13 posizioni)

Le candidature dovranno essere presentate unicamente attraverso la sezione “Lavora con noi” dove sono indicati i requisiti richiesti e le modalità di inserimento dei dati e della documentazione dei candidati.

Dopo aver compilato le pagine dedicate all’invio della candidatura, è previsto obbligatoriamente il caricamento del curriculum vitae (doc/pdf); tale operazione è necessaria per la registrazione di tutti i dati inseriti e, se non eseguita correttamente, determina la perdita delle informazioni. Non saranno presi in considerazione i file che presentano testi in formato immagine.

Il bando scade il 19 febbraio 2018. (Leggi il bando completo in Pdf).

Lavorare in Sogei

Lavorare in Sogei significa far parte di una realtà che dal 1976 contribuisce alla modernizzazione dell’Amministrazione Pubblica italiana.

Su indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, azionista unico della Società, Sogei svolge ogni attività di gestione e sviluppo del Sistema informativo della fiscalità e del Sistema informativo dell’Economia e, in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, partecipa a progetti IT ad alto contenuto tecnologico a livello nazionale. Le competenze, le professionalità e il valore delle persone sono un patrimonio indispensabile per il conseguimento dei successi che hanno come fine ultimo la piena soddisfazione del cliente istituzionale.