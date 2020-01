Smartphone, il 43% del mercato globale sarà 5G entro il 2022

Il mercato globale degli smartphone è in sofferenza negli ultimi anni, ma gli esperti sono ottimisti: l’arrivo dei nuovi device abilitati al 5G e la diffusione delle nuove infrastrutture di rete favoriranno una ripresa sostenuta delle vendite.

Anche Gartner la vede così e nel suo primo update dell’anno ha stimato che le vendite complessive di smartphone cresceranno a livello mondiale dello +0.9% entro la fine dell’anno, a 2,16 miliardi di unità (dai 2,15 miliardi nel 2019). Di questi, il 12% saranno nuovi smartphone 5G.

“Il 2020 dovrebbe registrare una leggera crescita del mercato – ha spiegato Ranjit Atwal, Direttore della ricerca presso Gartner – l’aumento delle vendite di device 5G spingerà in alto anche le vendite di smartphone in generale, con la possibilità di chiudere l’anno con un segno positivo a livello globale”.

Il 5G in particolare potrebbe rappresentare un traino per l’interno settore delle telecomunicazioni di rete mobile, con risultati attesi molto positivi soprattutto in Cina e nell’intera area asiatica: “I prezzi dei device di nuova generazione scenderanno progressivamente e i consumatori acquisteranno i dispositivi abilitati alla nuova rete. In questo modo, gli smartphone 5G raggiungeranno il 12% del mercato entro la fine dell’anno in corso”, ha commentato Atwal.

Un trend ovviamente in crescita e infatti i device mobili 5G potrebbero raggiungere il 43% del mercato mondiale entro il 2022, secondo stime Gartner, con un ulteriore crescita nell’anno successivo, che potrebbe portare questa tecnologia al 50% del mercato entro il 2023.

Lo studio prende in considerazione un’ampia gamma di device connessi in rete, tra cui i tradizionali personal computer (Pc) che, secondo i ricercatori, torneranno a perdere sensibilmente quote di mercatonei prossimi tre anni, dopo una momentanea ripresa delle vendite nel 2019.