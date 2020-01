Un’ondata di nuovi smartphone 5G è prevista sul mercato a partire da quest’anno, ma perché il nuovo standard wireless crei un impatto significativo sul business ci vorranno ancora degli anni. Questo l’esito di un sondaggio condotto su 30 CIO da parte del Wall Street Journal, sulle previsioni relative al nuovo standard di comunicazione mobile.

Performance superiori al 4G

Il 5G raggiungerà performance cento volte superiori rispetto al 4G in termini di velocità. I nuovi servizi sono stati lanciati soltanto in poche città negli Usa e l’adozione da parte dei consumatori è modesta. Sono poche ad oggi le app disponibili per il nuovo standard tali da giustificare un investimento non certo secondario per adottare il 5G.

5G, Vendite di smarpthone in crescita

Le vendite globali di smartphone 5G raggiungeranno quota 170 milioni di unità nel 2021, a fronte dei 12 milioni del 2019, secondo stime della società di ricerca ABI Research. Nello stesso periodo, le vendite di dispositivi di rete 5G, esclusi gli smartphone, passeranno da 2 a 10 milioni di unità.

Samsung vende già un modello 5G del Galaxy S10, mentre Verizon offre un device Motorola compatibile con la nuova generazione mobile. Apple dal canto suo non ha ancora lanciato un modello 5G e si prevede che lo farà quest’anno.

Secondo la società di servizi finanziari Cowen il “vero 5G” non sarà disponibile prima del 2022.

Secondo diversi CIO interpellati, il 5G è sopravvalutato e sta creando troppe false speranze.

Il 5G non garantirà sostituzione automatica dello smartphone

Secondo la GSMA, che raccoglie le principali telco globali, il 5G non garantirà ancora una sostituzione di massa del mercato degli smartphone. Ad oggi, l’85%-90% degli adulti nei paesi con guadagni pro capite medio alti possiede uno smartphone, secondo la GSMA. Tuttavia, secondo un’indagine condotta dall’associazione e appena presentata al CES di Las Vegas, soltanto il 30%-40% degli intervistati in un campione di persone americane, europee ed australiane ha detto che l’avvento del 5G li porterà a cambiare smartphone in tempi stretti.

Cina avanti nell’adozione

Al contrario, in mercati come Cina e Corea del Sud vi saranno i veri ‘early adopters’: il 50% dei cinesi intervistati ha detto che acquisterà uno smartphone 5G appena sarà disponibile sul mercato.

La domanda di nuovi device 5G si svilupperà quindi in modo diverso da paese a paese.