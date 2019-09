Smartphone e internet senza limiti: quali offerte attivare?

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Il mercato della telefonia mobile in Italia, soprattutto negli ultimi anni, è uno dei più convenienti in Europa per quanto riguarda le tariffe smartphone. Facendo un confronto delle offerte cellulari dei principali operatori, infatti, potete notare come sia possibile avere chiamate, sms e un pacchetto GB consistente a prezzi estremamente contenuti. C’è, però, chi desidera avere un pacchetto Internet senza limiti mobile, magari come servizio alternativo alla rete fissa o da abbinare ad essa per avere la massima libertà anche quando non si è in casa. È possibile trovarne uno con gli operatori più importanti?

Un abbonamento flat 4G (ma anche 3G/3G+, a seconda della copertura, non sarebbe affatto male) consente di navigare su smartphone o tablet senza problemi di soglie o rischi di addebiti indesiderati a causa di vincoli di utilizzo: come con l’ADSL o la fibra, quindi, sarà possibile rimanere connessi e utilizzare qualsiasi servizio dati, compreso lo streaming o il gaming. Vediamo quali delle compagnie di punta oggi prevedono delle soluzioni di questo tipo.

Vodafone Unlimited RED Black

La prima vera tariffa flat mobile lanciata sul mercato è la Unlimited RED Black di Vodafone. Oltre ai messaggi e alle telefonate illimitati, infatti, permette di avere giga illimitati su cellulare, da condividere attraverso la funzione hotspot con altri dispositivi. Comprende, inoltre, una tariffa da utilizzare nei Paesi Extra UE con 500 minuti e 5 GB di dati, un pacchetto da 1000 minuti per telefonare dall’Italia verso alcuni Stati fuori dall’Unione Europea e il servizio Rete Sicura.

Il costo mensile non è da fascia economica, 39,99 euro, ma i servizi proposti sono decisamente “premium” e la connessione dati su rete Vodafone è sempre una garanzia.

ALL-IN Super Power 3 + fibra

Tre Italia propone il piano ALL-IN Super Power in promozione a 7,99 euro al mese, con navigazione Internet illimitata, ma solo per coloro che attiveranno contestualmente un abbonamento casa Super Fibra (con un canone scontato di 26,98 euro al mese). Oltre al servizio Internet illimitato Tre, sono presenti gli sms e le telefonate illimitati, la carta Grande Cinema 3 per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 e l’accesso alla rete LTE/LTE+ senza costi aggiuntivi.

La promozione, però, vale solo ed esclusivamente per chi ha l’offerta fissa oppure l’attiverà insieme a quella mobile: scegliendo la sola offerta ALL-IN Super Power, invece, il canone sarà di 14,99 euro al mese e la connessione dati prevedrà “soltanto” 100 GB.

Tariffe con giga illimitati, ma solo per alcuni servizi

Oltre alle due tariffe con Internet senza limiti mobile, possiamo trovare nel listino di alcuni operatori delle soluzioni che prevedono la connessione illimitata, ma solo per alcuni servizi o per l’utilizzo di certe app. Ecco le offerte attualmente disponibili:

Tariffe RED Unlimited Vodafone

Oltre alla RED Unlimited Black, Vodafone offre altri piani della gamma a prezzi variabili:

RED Unlimited Smart (18,99 euro al mese): chiamate e sms illimitati, 40 GB;

RED Unlimited Ultra (18,99 euro al mese): chiamate e sms illimitati, 30 GB, 1000 minuti verso i Paesi Extra UE, pacchetto da 200 minuti e 1 GB da utilizzare all’estero (nei Paesi extra UE).

Entrambi i piani, oltre ai GB per navigare, prevedono la connessione Internet senza limiti per i seguenti servizi e app:

chat su WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangout, We Chat , Call+, Message+, iMessage, Imo (tranne chiamate);

mappe Sygic, Copilot, Genius Maps, Here WeGo, Navmii GPS, Mappe Gps gratis, MapS.ME, Waze, Google maps, Maps app, TomTom Go mobile, Moovit, Citymapper, Karta GPS, ATM Milano Official App, Roma Bus, Muoversi a Roma, MyWay, GPS Navigation(be-on-road), Probus, Via Michelin e yandex-maps;

social network Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Tumblr, Pinterest, happn, Tinder, ASKfm;

ascolto musica sulle app e i servizi Apple Music, Tidal, Spotify, Deezer Music, iTunes, Radio Deejay, RTL 102.5, Radio 105, Radio Italia, RDS, R101, SoundCloud.

Vodafone specifica che “l’elenco, che sarà costantemente aggiornato, potrebbe subire variazioni per motivi indipendenti dalla volontà di Vodafone (ad esempio su esplicita richiesta di app di farne parte o meno)”.

Vodafone Shake It Easy

I GB illimitati vengono proposti anche con l’offerta Vodafone Shake It Easy Vodafone pensata per gli Under 30: il piano, che ha un costo di 14,99 euro al mese, prevede le telefonate e gli sms illimitati, più 60 GB per navigare.

TIM Base e Chat

È una tariffa base al costo di 2 euro al mese, con telefonate e sms a consumo, che permette di avere di utilizzare le chat e i servizi di Whatsapp, Snapchat,Telegram, iMessage, Imo, Skype Viber e WeChat senza consumare dati.

Tariffe TIM Junior e Young

Anche le offerte per i più piccolo e i giovani targate TIM offrono Internet mobile illimitato su alcune app e servizi:

TIM Junior Senza Limiti (a partire da 7 euro al mese): 100 minuti, 100 sms, 1 GB e chat senza limiti su Whatsapp, Facebook Messanger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat. Sono compresi gratuitamente anche altri servizi dell’operatore pensati per i più piccoli;

TIM Young Senza Limiti (14,99 euro al mese): minuti e sms illimitati, 60 GB di dati, chat e social senza limiti per le app Whatsapp, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, Linkedin, Tumblr, Pinterest, Tinder e ASKfm, musica illimitata con Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes streaming, SoundCloud, Google Play Music, Xbox live, Microsoft Groove. È compreso anche lo streaming audio delle radio Deejey, Radio 105, RTL 102.5, RDS, 101, Radio Italia, Radio RAI e MTV Music, più TIM MUSIC Platinum gratis fino alla fine dell’anno.

Avere un piano Internet senza limite mobile, quindi, è possibile: in alcuni casi la connessione flat vale per tutti gli utilizzi mentre in altri la rete illimitata è circoscritta ad alcuni servizi e app (chat, mappe e/o musica). Vedremo se nei prossimi mesi e anni, soprattutto con l’avvento del 5G, questa formula verrà adottata più frequentemente dalle compagnie e quale sarà l’impatto sul mercato, compreso quello della telefonia fissa “tradizionale”.