Il mercato degli smartphone in Cina ha chiuso l’anno passato con un dato in calo, stando all’ultimo Report IDC, attorno all’11% in meno: 325,7 milioni di unità contro le 366 milioni del 2019.

Il mercato smartphone 5G in Cina

A perdere più terreno è stata Huawei, anche lei -11,2%, ancora di più Vivo, con un -13,5%, seguiti da Oppo, con un -9,8%. Al contrario, Apple ha segnato un forte aumento, valutato attorno al +10%, grazie ad un incremento delle spedizioni da 32 a 36 milioni di unità in un anno.

Il dato cinese degli smartphone 5G, però, cambia completamento il quadro di riferimento.

Se il mercato complessivo dei telefonini non è andato benissimo nel 2020, sono quelli abilitati al nuovo standard di rete mobile ad ave registrato le performance di mercato migliori.

Secondo i dati forniti dal Report, infatti, dei 325,7 milioni di smartphone spediti in Cina nel 2020 ben oltre la metà sono 5G, circa 167,5 milioni.

Se prendiamo solo il mese di dicembre 2020, inoltre, su 86,4 milioni di smartphone spediti il 70% (circa 60,1 milioni) sono stati apparecchi abilitati al 5G.

Le spedizioni negli USA

Per un confronto, negli Stati Uniti le spedizioni di smartphone 5G nel 2020 sono state 35,2 milioni.

Un dato molto inferiore al mercato cinese, ma comunque del +2280% rispetto al 2019, quando negli Usa le spedizioni non superavano il milione e mezzo.

Secondo stime IDC, il mercato americano dei telefoni 5G potrebbe raggiungere le 146,5 milioni di spedizioni entro il 2024.

Il dato globale

A livello mondiale, infine, nel 2020 sono stati spediti 1.332 milioni di smartphone, secondo il Report di Market Monitor.

Nel solo mese di dicembre, gli smartphone 5G spediti, sempre e livello globale, sono stati il 34% del totale, cioè circa 134,6 milioni di unità.

Entro il 2023 si stima rappresenteranno i due terzi del mercato nel suo insieme.