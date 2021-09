Smart working, rivolta social contro le ‘picconate’ di Brunetta

Smart working trending topic su Twitter dopo le dichiarazioni, forti, del ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, che auspica un pronto rientro in ufficio per tutti i dipendenti pubblici ma anche per le aziende.

Smart working trending topic su Twitter dopo le dichiarazioni, forti, del ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, che auspica un pronto rientro in ufficio per tutti i dipendenti pubblici ma anche per le aziende. Dichiarazioni, quelle del ministro Brunetta, che hanno sollevato una pioggia di polemiche e critiche sui social. Davvero lo smart working è una soluzione straordinaria?

Mentre il mondo si avvia a far tesoro di quanto imparato durante la pandemia, noi fermiamo lo #smartworking per la pubblica amministrazione e ci vantiamo pure di questa cosa.



Benvenuti in Italia, dove il padrone deve vederti seduto alla scrivania anche se giochi a solitario. — Fran Altomare (@FranAltomare) September 2, 2021

“Il mondo non tornerà indietro”, dicono in molti che difendono lo smart working.

Testimonianza personale. Lo #smartworking ha aumentato la mia produttività di almeno 3 volte, mi ha reso + padrone del mio tempo e capace di conciliare lavoro, vita di relazioni, cura di genitori anziani…

E’ la +grande rivoluzione dei nostri tempi. Il mondo non tornerà indietro — Leonardo Becchetti (@Leonardobecchet) September 2, 2021

Le critiche nei confronti di Forza Italia, che ovviamente sostiene la posizione di Brunetta, sono forti.

La senatrice @ToffaninRoberta non ha idea di cosa sia lo #smartworking è ci tiene a dichiararlo pubblicamente. Quando vuole siamo tutti disponibili a spiegarle perché il suo punto di vista è retrogrado, retorico e superato da qualsiasi analisi seria.@SmartWorkersUn1 @bioccolo pic.twitter.com/FHf5vie8Ds — Riccardo Giuliani (@logansette) September 2, 2021

E ancora, nuove critiche.

Questa è la mentalità della nostra politica. L’innovazione, il digitale, il futuro, la sostenibilità sono visti come strumenti che rallentano. Il pendolarismo, il badge, la carta, invece, sono il futuro. Se si tornerà in presenza, mai più lamentele sulla PA. #smartworking https://t.co/y4yGdSqjkE — Valentina Mulas (@valentina_mulas) September 2, 2021

Un altro punto di vista.

Lo #smartworking , forse l’unica cosa buona portata dalla pandemia, adesso è un problema.

Bar e ristoranti sono in perdita (dicono) per colpa della mancanza dei soldi dei lavoratori, perciò il governo sta pensando di limitarlo fissando dei giorni in presenza.

Honolulu arriviamo pic.twitter.com/BebofB5Nq8 — Perchè cazzo è in tendenza? (@PercheCazzo) September 2, 2021

Altre pesanti critiche alle intenzioni del ministro Brunetta.

Lucida analisi della vomitevole farsa su cui si regge l’assunto di #Brunetta, secondo il quale la fine dello #smartworking sarebbe una mano santa per il PIL del Paese. Nulla di ciò. Solo politica di basso livello, piegata a interessi di una singola lobby. https://t.co/ruLHWdiSpn — mauro sassi (@mausassi) September 2, 2021

Altri commenti critici:

Lei continua a usare il mantra del lavoro in presenza solo per una sua personale mania di controllo. Esperienza e studi dimostrano invece che lo #smartworking è molto più produttivo, spinge all’innovazione e permette una migliore qualità della vita. Cose che aumentano il PIL. — MariaGrazia Beltrami (@ombralulla) September 2, 2021

E ancora:

una cosa intelligente del periodo pandemia era lo #smartworking: meno spostamenti, meno inquinamento, meno spese x tutti. E’ chiaro che sia la prima cosa che vuole smantellare sto governo reazionario insieme al #redditodicittadinanza con la compiacenza dei giornalisti terroristi — Kid Stardust (@kidstu) September 2, 2021

C’è già una raccolta firme per bloccare il rientro obbligatorio in presenza.

Obiettivo consegnare ai Ministri @AndreaOrlandosp e @renatobrunetta 25.000 adesioni in favore del diritto soggettivo allo #smartworking nel lavoro pubblico e privato. Continuate a firmare ⤵️ https://t.co/FtWk4tmicA — SmartWorkersUnion (@SmartWorkersUn1) September 2, 2021

Un altro punto di vista: