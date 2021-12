“Smart working in smart PA”, domani alle 10 l’Executive webinar in diretta

Il 22 dicembre 2021 alle 10 Key4biz presenta l’Executive webinar “Smart working in smart PA. Lavorare nella Pubblica Amministrazione in modo intelligente“.

La nostra pubblica amministrazione è pronta per lo smart working? Proposte operative per cambiare la pubblica amministrazione partendo dal concetto di Smart Working per arrivare alla trasformazione della pubblica amministrazione in una Smart PA.

Programma

10:00 Presentazione (Mara Mucci)

10:05 L’esperienza delle istituzioni

Intervengono:

Marco Carlomagno (FLP)

(FLP) Azzurra Rinaldi (Unitelma Sapienza)

(Unitelma Sapienza) Giorgia Lodi (ISTC-CNR)

(ISTC-CNR) Roberto Reale (Eutopian)

(Eutopian) Flavia Marzano (Fond. Ampioraggio)

(Fond. Ampioraggio) Marco Bentivogli (Base Italia)

Modera e interviene:

Mara Mucci (Copernicani)

12:35 Conclusioni

