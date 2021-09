Atlantica Digital dà al via ad una stretta collaborazione con Keplero, società che progetta e realizza soluzioni software altamente innovative in ambito IoT. La partnership, spiega l’azienda leader nel settore Energy & Utilities, nasce in riferimento alle soluzioni smart metering (soluzioni per la gestione remota dei contatori elettrici, idrici e gas,) che rappresentano il cuore dell’offerta di Atlantica verso le utilities.

La collaborazione, si legge in una nota della società, porterà ad integrare la suite IoT Keplero con l’esperienza nel mondo smart metering e telecontrollo di Atlantica, con l’obiettivo di proporre una innovativa soluzione ready-to-use, fortemente integrata con i sistemi aziendali ed in grado di fornire prestazioni di prima qualità sia nel monitoraggio della rete che nell’elaborazione analitica e predittiva dei dati.

Keplero diventa così parte del nucleo operativo della piattaforma Atlantica, arricchendo la piattaforma di Telegestione MIM®, con funzionalità ad alto valore aggiunto.

“L’adozione di piattaforme di telecontrollo e telegestione di ultima generazione è uno step fondamentale per avviare il processo di Digital Transformation volto al miglioramento delle performance e l’efficientamento dei processi aziendali; le aziende che decidono di adottare tali tecnologie potranno rispondere in modo efficace alle sfide dettate dalla transizione energetica e potranno anche sfruttare appieno le opportunità di finanziamento previste sia dal Governo che dalla Comunità Europea.” – dichiara Domenico Crea, Responsabile Business Development di Atlantica.

“Crediamo molto nella collaborazione e nella creazione di relazioni costruttive con importanti realtà come quella di Atlantica. Unire le esperienze sul campo e le competenze dei nostri professionisti, molto radicati e affermati nel mondo dell’open source, con quelle del nostro partner, ci ha permesso di sviluppare una soluzione innovativa nel settore Energy & Utilities” – dichiara Filippo Palleri, CEO di Keplero.