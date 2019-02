Skybound ha pubblicato una dichiarazione ufficiale in cui ha comunicato l’abbandono del progetto Overkill’s The Walking Dead.

“Oggi abbiamo risolto il nostro contratto con Starbreeze Studios e interromperemo i lavori su Overkill’s The Walking Dead”, si legge nel comunicato. “I nostri autori e le loro storie sono il cuore di Skybound. Dal 2014, abbiamo lavorato duramente per espandere il mondo di The Walking Dead in un eccezionale FPS co-op”.

Skybound si è scusata con i fan per non essere riuscita a raggiungere gli standard previsti con il titolo. Lo studio proseguirà nella ricerca di alternative per la serie.

“Abbiamo fatto del nostro meglio con Starbreeze e risolto diversi problemi del gioco. Però non abbiamo mai raggiunto i nostri standard, né la qualità promessa. Ci scusiamo con i nostri fan e siamo delusi quanto loro. Restiamo intenzionati a offrire loro i migliori contenuti possibili e cercheremo opzioni videoludiche alternative per l’IP”.

Il gioco, inoltre, sarà rimosso da Steam per un contenzioso tra lo studio e Starbreeze.