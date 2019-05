Un milione e mezzo di visite per skytg24.it, quasi 160 mila interazioni per i canali social della testata e oltre 200 mila visualizzazioni per “Breaking news”, il servizio di ultim’ora in diretta della piattaforma fluid.

Grande successo di numeri per le news di Sky TG24 in occasione della maratona elettorale “La Notte dell’Europa”, partita alle 22.30 di domenica 26 maggio e conclusasi alle 24 del giorno successivo. Sono stati infatti quasi sei milioni i contatti unici che hanno seguito in onda la lunghissima diretta elettorale.

In particolare, la diretta dalle 23 alle 23.30 del 26 maggio, in cui sono stati resi noti i primi dati elettorali, ha registrato oltre 350mila spettatori medi, pari all’1.79% di share, con un picco di ascolto alle 23.09 di 405 mila spettatori, mentre la mezz’ora tra le 7.30 e le 8.00 del 27 maggio ha raccolto oltre 210mila spettatori medi e il 3,11% di share, con un picco alle 7.38 pari a 241mila ascoltatori medi e il 3,58% di share.

Buona anche la performance del sito Skytg24.it, dove tra il 26 e il 27 maggio sono stati pubblicati oltre 150 contenuti dedicati alle elezioni. Nelle 24 ore del 27 maggio il sito ha raggiunto quasi un milione e mezzo di visite, con 1,3 milioni di visitatori unici, 3,12 milioni di pagine viste e 582mila visualizzazioni per i video. La pagina più vista in assoluto è stata quella con la mappa interattiva dei risultati in tutta Italia.

Grande partecipazione degli utenti invece per gli account social di Sky TG24, presente su Facebook (fb.com/SkyTG24), Twitter (twitter.com/SkyTG24), e Instagram (instagram.com/skytg24). Durante la notte elettorale hanno generato 157mila interazioni.

“Breaking news”, il nuovo servizio di Sky, disponibile sulla piattaforma “Fluid content”, che consente di guardare la diretta di un’ultim’ora in contemporanea su un network di 200 siti, ha raccolto complessivamente oltre 200mila video views con la diretta dei dati elettorali.