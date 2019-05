Le ultim’ora di Sky TG24 online su oltre 200 siti web

I migliori contenuti video di Sky e tutte le più importanti notizie di ultim’ora, online su oltre 200 siti web. È la formula innovativa di “Breaking news”, il nuovo servizio di Sky, disponibile sulla piattaforma “Fluid content”. Si tratta di un servizio in esclusiva assoluta che consente, per la prima volta in Europa, di guardare la diretta di un’ultim’ora in contemporanea su un network di 200 siti differenti. Il servizio è partito ieri, in occasione della maratona elettorale per le consultazioni Europee, quando “Breaking news” ha diffuso alle 23 i primi dati elettorali disponibili.

“Fluid content” è una tecnologia che distribuisce i migliori contenuti video di Sky attraverso un network unico, che conta 200 siti web di tutte le categorie tematiche (dallo sport all’intrattenimento, dalle news fino al tempo libero), che possono così arricchire i propri contenuti con i video premium e in alta qualità di Sky. Dal 26 maggio a questo si è aggiunto il racconto immediato e puntuale delle notizie di primo piano in diretta, a cura di Sky TG24.

Ma come funziona “Breaking news”? In caso di notizie molto rilevanti, l’utente che sta usufruendo di “Fluid content” vede comparire sul player una barra rossa con il logo “Ultim’ora” lampeggiante e il titolo della notizia. Questo viene poi seguito da un countdown che, al suo termine, porta all’avvio dello streaming della diretta di Sky TG24. Il video con la breaking news può durare fino a 30 minuti. L’utente può decidere ogni volta se seguire la breaking news o tornare al normale flusso delle videoclip del Fluid.

“Fluid content” raggiunge 200 milioni di visualizzazioni mensili ed è disponibile, tra gli altri, sui siti di AdnKronos, Fanpage, Fantagazzetta, Il Fatto Quotidiano, Il Messaggero, Tiscali. Garantisce contenuti premium, selezionati e verificati, e i siti che fanno parte del network sono distanti dalle dinamiche di hating e non ospitano contenuti per adulti e fake news. La tecnologia utilizzata da Fluid, grazie alla correlazione semantica, è in grado di offrire sempre contenuti in linea con gli interessi degli utenti.