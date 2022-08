Sky Sport, arriva Chiellini. Le novità della Stagione Calcio 2022/2023

Qui si respira calcio. I colori degli spalti, le voci dei tifosi, il pallone che entra in rete: nellaCasa dello Sport di Sky è iniziata la stagione delle Super Leagues con più di 800 partite live dagli stadi più belli d’Europa, raccontate su Sky e in streaming su NOW con passione, competenza e la migliore tecnologia.

Anche nella stagione 2022/2023, Sky Sport scenderà in campo con un top team di talent e giornalisti. E una grande novità: Giorgio Chiellini entra a far parte della squadra di Sky Sport.

Tornano negli studi pre e post partita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le partite di Serie A, che diventano “SkyLights”, gli highlights marchiati Sky Sport, mini film delle partite con il meglio del match in tre minuti circa, con il commento dei telecronisti di Sky e il nuovo tocco dello Sky Sport Tech.

Super Leagues di Sky, più di 800 partite live

Lo scorso weekend hanno preso il via la Premier League (fino a sette match per ogni turno, compresi i Friday Night e i Monday Night), la Bundesliga (fino a cinque match per ogni turno, oltre alla Supercoppa di Germania e la Zweite Liga) e la Ligue 1 (fino a cinque match per ogni turno), in esclusiva su Sky. Ora tocca alla Serie A TIM (dal 13 agosto, 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match) e alla Serie BKT (dal 12 agosto, tutti i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout). In attesa del ritorno delle coppe europee, con le fasi a gironi di UEFA Champions League (dal 6-7 settembre con 121 incontri a stagione su 137, compresi 10 Play-off, più alcune gare della UEFA Youth League), UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League (dall’8 settembre al via, con tutti i match di entrambi i tornei, anche grazie a Diretta Gol), per oltre 1.600 incontri a stagione. E non solo: dal 22 al 29 settembre torna anche la UEFA Nations League con le migliori partite tra nazionali straniere della fase a gironi. Aspettando le UEFA Nations League Finals (tutte le semifinali e finali in programma agiugno 2023) e le European Qualifiers to UEFA Euro 2024, con tutti i migliori incontri della fase a gironi, ad eccezione delle partite dell’Italia (tra marzo e novembre 2023).

Novità Chiellini nella squadra di Sky Sport. Giorgio Chiellini, uno dei difensori più vincenti della storia del calcio moderno, già capitano dell’Italia che ha trionfato a Wembley agli ultimi Campionati Europei e capitano della Juventus, sarà special guest negli studi del racconto del calcio su Sky, per condividere l’esperienza e la passione vissute sul campo, con le maglie azzurra, bianconera e oggi del Los Angeles FC in Major League Soccer. La sua presenza avrà un focus speciale sulla Champions League, ma non solo. È la prima volta che un giocatore in attività accetta di condividere con il pubblico di Sky Sport le sue esperienze e la sua visione del calcio, negli studi pre e post partita dei grandi match della stagione.

Studi e volti Sky Sport

Confermati gli studi della Serie A: il sabato sera “Sky Calcio l’Originale”, condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Walter Zenga, Paolo Condò e Veronica Baldaccini, nel post partita dell’anticipo di Sky Sport una straordinaria e unica rassegna con tutti i gol del giorno di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Fino alla fine di agosto, al termine di un’estate di grande successo per il programma, Bonan, Di Marzio (e Fayna) saranno in onda anche con “Calciomercato l’Originale” che si dedicherà al commento delle partite del giorno, oltre ovviamente ad acquisti e cessioni.

La domenica a pranzo Giorgia Cenni guiderà la “Casa dello Sport day” per approfondire i temi del match delle 12.30 insieme con Stefano De Grandis, Matteo Marani e Giancarlo Marocchi; infine sarà Federica Masolin, con Fabio Tavelli, ad accompagnare il pubblico negli anticipi del venerdì sera o nei posticipi del lunedì all’interno della “Casa dello Sport night”, con i telecronisti della squadra di Sky Sport tra i quali Maurizio Compagnoni, Massimo Marianella, Riccardo Gentile, Andrea Marinozzi, Federico Zancan.

La domenica sera, il weekend calcistico si chiude con Fabio Caressa e il suo “Sky Calcio Club”, con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini, Paolo Di Canio e tanti grandi ospiti che arricchiranno il tavolo che fa più notizia nel dibattito calcistico. Allo spazio notizie ci sarà Federica Frola. Grande novità all’interno del programma, tutti le immagini della giornata di Serie A e gli “SkyLights” del posticipo della domenica già a partire dalle 22.50.

Un’altra grande novità della stagione, il programma che prenderà il via dalla quinta giornata, quando il calendario delle partite del weekend abbandonerà il format estivo, tutto in pre-serale e serale. Ogni domenica dalle 18.30 alle 19.30 su Sky Sport 24 Sara Benci condurrà “L’ora dei gol”, la trasmissione dedicata ai gol della Serie A, con la “Gol Collection” anche delle partite delle 15, gli “SkyLights” delle partite giocate fino a quel momento, le interviste, i collegamenti con gli inviati, i primi commenti e le anticipazioni della serata – in attesa di “Sky Calcio Club” – e talent di Sky Sport a rotazione. Il programma avrà anche una versione notturna, con tutti i gol della giornata di Serie A e non solo.

Per la Serie BKT, i big match che si giocheranno negli anticipi del venerdì e nei posticipi del lunedì saranno raccontati nello studio itinerante live dagli stadi, condotto da Marina Presello. Marco Demicheli guiderà gli spazi sulla B del weekend all’interno della “Casa dello Sport”. E ancora, la rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali dedicati alle squadre, alle città e ai tifosi della B. Mai come quest’anno il campionato delle grandi passioni e delle grandi piazze, “Non è la serie B”, la linea guida che accompagnerà la stagione.

Sarà ancora Federica Lodi il volto del calcio internazionale, accanto a Paolo Di Canio e a Massimo Marianella e le voci del calcio internazionale di Sky Sport, negli studi pre e post della Premier, della Bundesliga e della Ligue 1.

A Melissa Satta è affidata la conduzione di “Goal Deejay”, calcio a ritmo di musica, con i grandi gol del calcio internazionale e non solo, il programma più amato dal pubblico giovane di Sky Sport, che da quest’anno diventa settimanale: tutti i venerdì, anche on demand, e con tante finestre sui social di Sky Sport.

Confermata la squadra delle coppe europee, grandi appuntamenti ai quali non mancheranno anche super ospiti a sorpresa nel corso della stagione: il martedì e mercoledì, i pre e post partita della UEFA Champions League saranno condotti da Anna Billò nello studio di “Champions League Show”, in compagnia dei super campioni della Champions di Sky: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero, con Paolo Condò e con le notizie e gli approfondimenti di Mario Giunta, mentre il giovedì quelli di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League da Leo Di Bello, con Beppe Bergomi, Matteo Marani, Andrea Marinozzi, in studio con Margherita Cirillo.

Sky Sport 24. La grande stagione dello sport avrà la sua casa, aperta sette giorni su sette per coprire tutti i grandi eventi del panorama mondiale, con grande attenzione ovviamente anche al calcio: è Sky Sport 24, l’imperdibile all news sportiva, abitudine quotidiana degli abbonati Sky. Confermati gli appuntamenti, dal lunedì al venerdì, con “Il Calcio è servito” condotto da Cristiana Buonamano e “Campo Aperto” con Leo di Bello, ed “Euro Show” con Valentina Mariani e Niccolò Omini. Notizie, ma non solo, perché il canale è sempre più ricco di contenuti speciali, secondo la formula del 50% news, 50% approfondimento: ogni lunedì tutto il calcio internazionale con “Mondo Gol” condotto da Gianluigi Bagnulo; ogni venerdì alle 12.30 e alle 18.45 “Football Analyst”: tutto quello che c’è dietro ai numeri del calcio spiegato da Andrea Marinozzi e Paolo Ciarravano; sempre venerdì, alle 18, torna “FantaShow” il programma dedicato al fantacalcio e alle ultime notizie sulle formazioni da schierare, condotto da Mario Giunta. La Casa dello Sport si fa ancora più accogliente nel weekend fin dal mattino, sabato con “Buon Weekend” condotto da Dalila Setti e domenica con “Sunday Morning”, il programma di Stefano Meloccaro. E dalle 12.30 si aprono le porte degli eventi del weekend, guidati da Fabio Tavelli e Mario Giunta, con commentatori in studio e collegamenti con gli inviati, ad aggiornare su tutto quello che sta accadendo nel mondo sportivo, una vera e propria “Diretta Sport”, la guida per gli abbonati Sky, per non perdere neppure un minuto di quello che sta accadendo su Sky Sport. Un canale sempre aggiornato per raccontare tutto lo sport, con notizie e rubriche, anche con le conduzioni confermate di Eleonora Cottarelli, Vanessa Leonardi, Alessandro Lupi, Roberta Noè, Francesca Piantanida e Luca Tommasini.

Produzioni Originali Sky Sport. Restano al centro del grande racconto di Sky le produzioni originali Sky Sport, vero e proprio tratto distintivo della programmazione, disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW. Storie di uomini e campioni che si intrecciano insieme alle imprese sportive che hanno reso grande e leggendario il nostro sport. A dar forma ai ricordi degli appassionati, le voci della squadra di narratori di Sky Sport: Federico Buffa (“#SkyBuffaRacconta”), Matteo Marani (“Storie”), Paolo Condò (“Mister Condò”) e Giorgio Porrà (“L’Uomo della domenica”).

Innovazione continua. Per esaltare al massimo l’esperienza di visione, Sky punta al top della tecnologia. Dal canale Sky Sport 4K, interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR (anche con la massima qualità della produzione nativa in HLG) per i clienti Sky Q satellite, a Sky Sport Tech e alla realtà aumentata, per consentire al telespettatore di partecipare all’evento sportivo a 360°, con lo sviluppo della Sky Sport Tech Room e delle nuove frontiere dell’analisi tattica in 3D e della spettacolarizzazione del gesto tecnico, per vedere le azioni di gioco da tutte le angolazioni possibili, ricostruite nello stadio virtuale di Sky Sport. E ancora l’App Live per accedere a match center, risultati e classifiche, e lo Split Screen (per i clienti Sky Q satellite) per seguire due eventi in diretta in contemporanea sullo stesso schermo ed essere sempre al centro dell’azione.

Una stagione tutta da vivere su Sky Q, sull’APP Sky Go e in streaming su NOW.

Sito e Social. Gli account di Sky Sport restano al top nel panorama social italiano. Al primo posto da 34 mesi consecutivi nella classifica dei media sui social, Sky Sport conta una community complessiva di 9,1 milioni di followers tra Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e TikTok, composta per un terzo da under 25. Nel 2022 Sky Sport ha già conseguito più di 220 milioni di interazioni e 500 milioni di Video Views, con numeri in continua crescita. Nel ranking social media italiano anche i canali Sky Sport F1, Sky Sport MotoGP e Sky Sport NBA.

Massima copertura degli eventi sportivi anche sul sito skysport.it, in versione ottimizzata per tutti i device mobili, con video, live blog e podcast. Il sito e l’App di Sky Sport (disponibile per iPhone e Android) diventano l’highlights room, la casa degli highlights, un posto unico dove trovare le sintesi di tutte le gare di Serie A e Serie B; le italiane e tutti i gol in Champions, Europa e Conference League; il meglio di Premier League, Bundesliga e Ligue 1; e ancora, gli highlights di tutti i GP di Formula 1, MotoGP e Superbike, delle gare NBA, dei più importanti tornei di tennis e di tutti i principali sport. Varietà di contenuti anche attraverso il Fluid, il network che consegna pillole dei contenuti di Sky su una rete di siti che coprono ogni area tematica sportiva.

Accordo Sky-DAZN. Grazie al recente accordo con DAZN, dall’8 agosto l’app DAZN è disponibile su Sky Q, e per gli abbonati Sky c’è la possibilità di aderire ad una specifica offerta commerciale DAZN per vedere sul decoder Sky il canale ZONA DAZN (al 214 del telecomando Sky, via satellite o via digitale terrestre), con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e una selezione di eventi. Gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN direttamente dalla sezione App o con il controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. DAZN offrirà inoltre ai propri clienti, che sono anche abbonati a Sky, la possibilità di sottoscrivere un’opzione, per vedere una selezione di eventi dell’offerta DAZN anche attraverso il canale ZONA DAZN. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com. Chi non è abbonato a DAZN potrà aderire alle offerte DAZN Standard o Plus attraverso un sito dedicato ai clienti Sky e aggiungere l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN.