Signal registra crescite record, ma resta lontana dai numeri di WhatsApp

Dopo i dubbi sulle nuove modifiche relative alla privacy policy di WhatsApp, molti utenti hanno deciso di migrare verso Signal, l’app di messaggistica che tutela la privacy degli utenti.

Complice un conciso ma convincente tweet di Elon Musk molte persone hanno iniziato a “migrare” verso questo software gratuito e open source, che fa della sicurezza il suo punto di forza.

A differenza sia di WhatsApp che di Telegram, infatti, Signal memorizza pochissimi metadati. Salva sui propri server unicamente il giorno in cui l’utente si connette al servizio, mentre le conversazioni e i file restano memorizzati sul dispositivo. Inoltre, Signal utilizza un protocollo che protegge le informazioni scambiate: gli utenti di una chat possono verificare autonomamente l’identità dei loro corrispondenti confrontando i rispettivi codici di sicurezza. Oltre ad Elon Musk, un altro utente dichiarato di Signal è Edward Snowden.

Secondo Sensor Tower, Signal ha registrato circa 7,5 milioni di download in tutto il mondo tramite l’Apple App Store e il Google Play Store tra il 6 gennaio e il 10 gennaio.

In Italia, per esempio, Signal figura oggi al primo posto nella classifica delle app Social Network più scaricate sull’App Store. Su Google Play, invece, nella categoria ‘Comunicazione’ è seconda solo a IO (che però serve a tutt’altro). Alle sue spalle in entrambi i casi Telegram, ugualmente in grande crescita.

Signal ha riferito la scorsa settimana che i codici di verifica inviati agli utenti tramite messaggio di testo per iniziare a utilizzare l’app sono stati ritardati a causa dell’elevata domanda. Signal ha affermato di aver aggiunto ulteriori server per gestire l’afflusso di nuovi utenti.

Verification codes are currently delayed across several providers because so many new people are trying to join Signal right now (we can barely register our excitement). We are working with carriers to resolve this as quickly as possible. Hang in there.