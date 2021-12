Sicurezza dell’IoT, un’occasione di business per le telco (scarica il report)

Le telco sono in posizione privilegiata per offrire soluzioni di sicurezza IoT alle imprese, un modo per creare un rapporto di fiducia importante con potenziali nuovi clienti enterprise.

La European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) definisce l’IoT come “l’ecosistema cyber-fisico dei sensori interconnessi e degli attuatori, che consentono di prendere decisioni in maniera intelligente”. Decisioni informate per le macchine, gli oggetti, e gli spazi nei quali gli oggetti connessi si trovano ad agire. Attraverso questa rete di sistemi cyber-fisici strettamente interconnessi, l’IoT è alla base di una varietà di applicazioni come città intelligenti, fabbriche intelligenti, l’agricoltura intelligente e così via. Il problema è che tutti questi oggetti interconnessi allargano a dismisura anche l’area di potenziali attacchi e rischi cibernetici.

Microsoft IoT Signals: scarica il report il PDF

Compito complesso

Di fatto, mettere in sicurezza l’IoT è un compito alquanto complesso, che prevede misure molto specifiche. Serve, per dirla in altri termini, una ricca moltitudine di skill ed esperienza, senza la presenza di un solo responsabile di mettere in sicurezza tutto l’IoT. Sono diversi i player della filiera dell’Ict coinvolti in questo compito.

Secondo l’indagine Microsoft IoT Signals, condotta su un campione di 3mila organizzazioni che usano già l’IoT, nel 2021 il 91% degli intervistati dichiara di essere preoccupato per la sicurezza legata all’IoT. Il 29% degli intervistati non incrementa le sue soluzioni IoT per timori legati alla sicurezza, che mettono in ombra i vantaggi potenziali attesi. Il 55% degli intervistati dice di essere più efficiente grazie all’IoT, a fronte del 23% che ammette come l’IoT abbia un effetto diretto sulla crescita di fatturato grazie alla varietà e quantità di informazioni raccolte grazie all’IoT.

L’IoT sta diventando un asset importante per le aziende e va protetto.

Occasione per le telco

Mettere in sicurezza l’IoT aziendale è quindi una necessità che per le aziende di Tlc può trasformarsi anche in un’occasione di business. Come?

Per gli operatori di telecomunicazioni, questa opportunità potrebbe non essere sempre direttamente evidente e tradotta in nuovi ricavi, ma è fondamentale per creare fiducia tra provider e utilizzatore di servizi IoT. Questa fiducia, costruita attraverso i servizi di sicurezza IoT, fornisce una base più solida da cui partire per sviluppare nuovi servizi che generano entrate oltre alla connettività.

Telco in posizione forte

Questo rapporto sostiene inoltre che, costruendo servizi di analisi dei dati più completi nelle loro piattaforme IoT esistenti, gli operatori di rete mobile sono in una posizione forte per portare tale fiducia alle imprese. Man mano che gli operatori espandono le loro offerte di sicurezza da funzioni di sicurezza ben note fornite a livello di connettività – quasi integrate in un operatore – a servizi di sicurezza più sofisticati attraverso l’architettura IoT, possono posizionarsi come partner e guida per le imprese mentre diventano anch’esse più sofisticate nelle loro esigenze di sicurezza.