L’uso delle tecnologie digitali anche per evitare sprechi d’acqua in un momento storico caratterizzato dalla siccità. Anche di questo ha parlato all’evento dell’ANCI “Missione Italia 2021 2026”, Maximo Ibarra, CEO & General Manager di Engineering.

Ibarra ha raccontato “come l’integrazione delle tecnologie digitali nelle reti di distribuzione dell’acqua permette di monitorare l’intera ‘pipeline’ dell’acqua, individuare le criticità nella rete, valutare in anticipo eventuali necessità di manutenzione, permettendo importanti abbattimenti dello spreco idrico”.

Ibarra (Engineering): “Con piattaforma IA evitiamo sprechi per l’acquedotto pugliese e acque bresciane”

“Engineering”, ha spiegato il suo amministratore delegato, “lo fa per l’Acquedotto Pugliese, sperimentando una piattaforma di monitoraggio che grazie all’Intelligenza Artificiale permette la pre-localizzazione e l’individuazione delle perdite idriche, così come supporta Acque Bresciane nell’efficientare gli acquedotti con un sistema di analisi predittive. Due progetti che raccontano come la tecnologia può aiutarci a rendere il nostro pianeta più sano e sostenibile”.

Per quanto riguarda l’Acquedotto Pugliese, Engineering sta sperimentando la piattaforma in collaborazione con Apphia Srl e Idragest Srl.

I tanti progetti di Engineering per digitalizzare i Comuni

Durante il suo intervento al convegno dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, Ibarra ha anche illustrato i tanti progetti con cui Engineering sta supportando Amministrazioni ed Enti locali nell’innovare e migliorare le città e i comuni.

“È stato un onore per me parlare di come, da oltre 40 anni, Engineering supporta la digitalizzazione dei processi per Pubblica Amministrazione e imprese, raccontando in che modo i nostri progetti, fondati sull’uso delle nuove tecnologie, stanno supportando Amministrazioni ed Enti locali nell’innovare e migliorare le città e i comuni”, ha detto.

“Da Nord a Sud”, ha aggiunto, “le nostre soluzioni e piattaforme migliorano la mobilità di grandi centri urbani come Verona, Pisa, Firenze, e Napoli, con benefici importanti anche sull’ambiente. A Bologna, utilizzando l’Intelligenza Artificiale, ottimizziamo la ricerca dell’evasione fiscale permettendo agli amministratori di ridurre le tasse”.

“In molti Comuni della Sicilia”, ha continuato, “ci occupiamo invece dell’efficientamento energetico, permettendo di usare l’illuminazione pubblica quando e dove serve”.

“Il nostro impegno nell’innovazione dei contesti urbani”, ha concluso Maximo Ibarra, Ceo di Engineering, “non si ferma all’Italia, ma interessa anche diverse città internazionali, come Lima, La Plata, Copenhagen”.

