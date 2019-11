Servizi finanziari, IBM e Bank of America lanciano il primo cloud pubblico

IBM e Bank of America hanno unito la loro esperienza nella tecnologia open cloud nel settore finanziario per costruire la prima piattaforma cloud al mondo progettata esclusivamente per il settore dei servizi finanziari.

Novità per IBM sul cloud. La multinazionale di information tecnology ha annunciato il primo cloud pubblico al mondo pronto per essere adottato nel settore dei servizi finanziari.

Tra i primi ad utilizzare il nuovo prodotto di IBM sarà Bank of America, che collocherà su questo cloud applicazioni e carichi di lavoro chiave per supportare i requisiti e le aspettative di privacy e sicurezza dei suoi 66 milioni di clienti bancari.

“Si tratta di una delle più importanti collaborazioni nel settore dei servizi finanziari,” ha dichiarato Cathy Bessant, Chief Operations and Technology Officer, Bank of America. “Questa prima piattaforma del settore permetterà a Bank of America di utilizzare il cloud pubblico, mettendo la sicurezza dei dati, la resilienza, la privacy e le esigenze di sicurezza delle informazioni dei clienti in prima linea nel processo decisionale. Definendo uno standard che risponde alla preoccupazione di ospitare informazioni altamente riservate, puntiamo a portare il cloud pubblico a un livello di sicurezza senza pari“.

La collaborazione con IBM segna un ulteriore passo avanti del viaggio verso il cloud, della durata di sette anni, che Bank of America ha intrapreso e riflette l’impegno costante della banca verso la sicurezza e la privacy dei clienti bancari, offrendo al contempo l’opportunità di indirizzare i requisiti normativi e di conformità tipici di questo settore.

Public Cloud Ready

Il cloud pubblico “ready” per i servizi finanziari è stato progettato per aiutare a soddisfare i requisiti delle istituzioni del settore rispetto a conformità normativa, sicurezza e resilienza, spiega in una nota IBM. Il rispetto di tali requisiti, fa sapere l’azienda, sarà infatti facilitato quando le istituzioni finanziarie opereranno con i fornitori di tecnologia che soddisfatto i requisiti della piattaforma.

“Il cloud pubblico “ready” per i servizi finanziari rappresenta l’impegno continuo promosso da Bank of America, IBM e Promontory nello sviluppo di un ecosistema tecnologico in cui le normative possono essere affrontate con maggiore efficacia ed efficienza“, ha detto Bridget van Kralingen, Senior Vice President, Global Industries, Clients, Platforms & Blockchain, IBM. “Insieme, aiuteremo le aziende del settore a soddisfare i loro requisiti di conformità, offrendo capacità altamente scalabili e standardizzate fondamentali per servire il moderno settore dei servizi finanziari di oggi”.

Questa piattaforma public cloud, l’unica del settore in grado di fornire controlli, preventivi e compensativi, per i carichi di lavoro normativi dei servizi finanziari, si baserà sul cloud pubblico di IBM, che ora usa anche la tecnologia OpenShift di Red Hat, l’azienda del software open source che l’azienda americana ha comprato per 34 miliardi di dollari.