La partnership, che dovrà avere sia l’ok della Lega Serie A sia dell’Antitrust, sarà valida per consentire a Sky di trasmettere, in sublicenza, solo in bar, pub, hotel e ristoranti le 7 partite del Campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024, di cui Dazn detiene i diritti in esclusiva.

Alla fine la pace tra Sky e Dazn è vicina. Ma la partnership, che dovrà avere sia l’ok della Lega Serie A sia dell’Antitrust, sarà valida per consentire a Sky di trasmettere, in sublicenza, solo in bar, pub, hotel e ristoranti le 7 partite del Campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024, di cui Dazn detiene i diritti in esclusiva. A dare notizia del possibile accordo è sia ilSole24Ore sia MF – Milano Finanza.

Lo deciderà l’assemblea di Lega Serie A venerdì 13 agosto

La prossima assemblea della Lega Serie A si terrà nella mattinata del 13 agosto.

All’ordine del giorno, scrive i due quotidiani, ci sarà anche la richiesta di Dazn di deroga per la “concessione ad un primario operatore di una sublicenza non esclusiva dei diritti audiovisivi del Campionato Serie A fruibili da parte dei soli Utenti Commerciali”. Il riferimento è a Sky e ai suoi clienti business dei locali pubblici.

Non è detto che le trattative tra Dazn e Sky vadano a buon fine.

In parallelo Dazn starebbe lavorando a un accordo anche con Tim

C’è chi legge questa iniziativa come un’operazione fisiologica, visto che per Dazn (che già aveva un accordo con Sky Business) è fondamentale non lasciare senza Serie A tutti i gestori che fino all’anno scorso trasmettevano le partite. C’è pero’ chi invece vorrebbe leggere in questi movimenti industriali anche le prove tecniche per una pax sul calcio. Va detto che in parallelo Dazn starebbe lavorando a un accordo anche con Tim e non è escluso che in una successiva assemblea l’operatore streaming possa fare richiesta di una seconda sub-licenza per permettere anche all’operatore telefonico di garantire la trasmissione nei locali pubblici, sempre qualora Telecom Italia valutasse l’opportunità di entrare in questo segmento di mercato.

Sky e l’accordo con Amazon per la Champions League

In attesa di assistere al nuovo “matrimonio” Sky-Dazn, la tv satellitare ha annunciato un accordo triennale con Amazon che permetterà a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite alle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League oltre che della prestigiosa Supercoppa UEFA trasmesse da Amazon Prime Video, a partire dalla prossima stagione e per il triennio 2021/2024. Questi match si aggiungono alle 121 partite di UEFA Champions League già disponibili su Sky.

