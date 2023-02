Lettera dell’amministratore delegato della Lega Serie A alle telco italiane per lavorare ad una cooperazione più efficace tra mondo dello sport e delle telecomunicazioni con l’unico obiettivo condiviso di contrastare la pirateria delle dirette live. Serve subito il blocco dei siti pirata entro i primi 30 minuti di streaming.

Per troppo tempo le grandi società di telecomunicazioni da una parte e la Lega Serie A dall’altra si sono confrontate, non sempre nel modo giusto, sul come procedere nel contrasto attivo alla pirateria di eventi sportivi live, nello specifico delle partite di calcio, nazionali ed internazionali.

Come ha scritto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, in una “lettera” pubblicata su La Repubblica, il danno apportato all’industria dei contenuti audiovisivi è pari a 4 milioni di euro al giorno, in termini di perdita di fatturato annuo, 1,7 miliardi di euro all’anno di risorse sottratte all’economia nazionale.

De Siervo si è detto favorevolmente colpito dalle dichiarazioni delle sei principali telco italiane, che hanno pubblicamente annunciato di non voler trarre alcun beneficio dall’attività della pirateria online.

L’ad della Lega Calcio auspica che da ora in poi si segua maggiormente l’esempio inglese, “dove le società di telecomunicazioni agiscono in giudizio assieme alla Premier League per ottenere il blocco repentino dello streaming live delle partite su piattaforme pirata”, o anche sulle IPTV illegali possiamo aggiungere.

La speranza del mondo del calcio è che il Governo ora rapidamente provveda a tutelare la legalità in ogni ambito: “imponendo nel primo decreto disponibile un blocco dei siti pirata entro 30 minuti dalla notifica fatta alle telco, la cui collaborazione, alla luce della gravità del fenomeno illegale, è ancora più essenziale in questo momento”, ha affermato De Siervo nella lettera pubblicata sul quotidiano.

“È importante che questa avvenga a breve, per non compromettere la gara sui diritti tv che verrà bandita già ad aprile. Abbiamo bisogno di un’azione politica di supporto che possa aiutarci a delineare un quadro normativo stabile, anche agli occhi degli investitori internazionali”, ha infine scritto l’ad della Lega Calcio.

In particolare, gli eventi sportivi, secondo gli ultimi dati FAPAV/Ipsos, hanno registrato una crescita dell’incidenza della pirateria, che nel giro di pochi anni è passata dal 10 al 23%. La stima del danno potenziale in termini di fatturato, perso direttamente a causa della mancata fruizione legale di eventi sportivi live a causa di comportamenti illegali, è pari a 267 milioni di euro solo per il 2021.

Complessivamente, la mancata fruizione legale di film e serie/fiction a causa della pirateria, ha causato perdite per 673 milioni di euro di fatturato per l’anno considerato.

A causa della pirateria, infine, si stimano in pericolo ogni anno circa 9.400 posti di lavoro.

Sul quotidiano è da qualche giorno che Lega Serie A e le principali telco italiane dialogano sull’argomento, tra accuse reciproche e levate di scudi. Solo due giorni fa Vodafone, Fastweb, WIndTre, TIM e Iliad Italia avevano pubblicato un comunicato congiunto in cui si dicevano a favore di ogni azione di tutela della legalità contro la pirateria, da cui non traggono “alcun beneficio”.

Se la Lega Calcio aveva puntato il dito contro le telco, parlando di “atteggiamento omissivo”, queste hanno risposto affermando che sono “accuse del tutto infondate” e che “al contrario, l’incremento di traffico dovuto dall’immissione in rete di contenuti live comporta un continuo impegno a investire sulle infrastrutture per dare agli utenti il miglior servizio possibile. Come ricordato da Asstel – Assotelecomunicazioni nel comunicato di risposta a De Siervo, dal 2017 a oggi gli operatori di telecomunicazioni hanno realizzato investimenti superiori a 7 miliardi di euro per anno”.

“Anzichè lanciare accuse infondate e gravi, quindi – si conclude nel documento – il sistema calcio dovrebbe confrontarsi con la filiera di distribuzione dei contenuti, con le autorità regolatorie e con il legislatore per contribuire all’adozione di strumenti adeguati”. La prima cosa da fare per porre fine al confronto tra mondo del calcio e delle telecomunicazioni è iniziare a cooperare fattivamente ad una lotta senza esitazioni contro l’illegalità online. La pirateria fa perdere tutti.