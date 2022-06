Illustrati i risultati della nuova indagine FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva in Italia in occasione dell’evento “Stati generali della lotta alla pirateria tra legalità e sicurezza” che si è tenuto oggi a Roma. Sale al 43% l’incidenza della pirateria audiovisiva tra gli italiani adulti, danni al sistema Paese per 1,7 miliardi di euro, mentre cresce l'attesa per il voto alla Camera sul testo unificato in tema di contrasto al fenomeno.

La nuova indagine FAPAV/Ipsos

La pirateria digitale è un fenomeno carsico, non si esaurisce mai, anche quando sembra regredire in realtà scorre sotto i nostri piedi. Secondo i dati della nuova indagine condotta da Ipsos per conto di FAPAV, Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, chi compie atti di pirateria lo fa sempre di più in modo selettivo, concentrando il proprio interesse su specifici contenuti, tra cui risultano in forte crescita gli eventi di sport live.

I dati, presentati stamattina in occasione dell’evento “Stati generali della lotta alla pirateria tra legalità e sicurezza”, organizzato dalla Federazione presso l’Auditorium dell’Ara Pacis e che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni e dell’Industria, ci consentono di sottolineare alcuni punti chiave dell’impatto della pirateria sull’economia nazionale nel suo insieme: un danno all’industria audiovisiva certamente, perdita di investimenti, riduzione del gettito fiscale, taglio dei posti di lavoro e del PIL nazionale.

In questo senso sono stati numerosi gli spunti emersi dagli interventi in presenza e in video dei tanti partecipanti, moderati da Marco Cattaneo e Giorgia Rossi, Giornalisti e conduttori DAZN, tra cui: Valentina Vezzali, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Delega allo Sport; Federico Bagnoli Rossi, Presidente e Direttore Generale FAPAV; Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos Italia; l’On. Alessio Butti, Camera dei Deputati; l’On. Mirella Liuzzi, Camera dei Deputati; Stefano Azzi, CEO DAZN Italia; Pierluigi Bernasconi, Presidente UNIVIDEO; Gian Luca Berruti, Colonnello t St Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche Guardia di Finanza; Gaetano Blandini, Direttore Generale SIAE; Innocenzo Cipolletta, Presidente Confindustria Cultura Italia; Luigi De Laurentiis, Produttore Filmauro e Presidente SSC Bari; Luigi De Siervo, AD Lega Serie A; Andrea Duilio, CEO Sky Italia; Ivano Gabrielli, Direttore Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni; Nicola Maccanico, AD Cinecittà; Charles H. Rivkin, Chairman and CEO MPA Motion Picture Association; Francesco Rutelli, Presidente ANICA; Stefano Selli, Vice Presidente Confindustria Radio Tv e Direttore Relazioni Istituzionali Italia Mediaset; Massimiliano Capitanio, Commissario AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a cui sono state affidate le conclusioni.

Il fenomeno non è legato alla sola industria audiovisiva dunque ma molto più ampio nei suoi effetti, andando a coinvolgere l’intero sistema economico italiano.

A preoccupare seriamente sono le conseguenze della pirateria, che non riguardano solo il fronte economico e industriale ma anche la sicurezza degli utenti: numerosi sono infatti i rischi, soprattutto se pensiamo all’accesso a piattaforme illegali, legati ad attacchi informatici con violazioni dei dati personali e bancari, oltre ai pericoli sui device attraverso malware e virus.

La pirateria è in continua evoluzione, cresce l’attesa per il testo di legge in discussione alla Camera

“La ricerca presentata oggi da Nando Pagnoncelli e riferita al 2021, evidenzia come il fenomeno della pirateria nel nostro Paese sia in continua evoluzione con uno spostamento della preferenza dei pirati verso i contenuti sportivi live, confermando un trend che già si era iniziato a manifestare nelle ultime indagini. Per questo motivo, per la prima volta, insieme ad Ipsos abbiamo voluto considerare anche i danni economici provocati dalla pirateria al settore sportivo”, ha spiegato Federico Bagnoli Rossi, da poco nominato Presidente e Direttore Generale FAPAV.

“Numeri allarmanti che, come FAPAV, desideriamo monitorare con sempre più attenzione, per sostenere le Industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali dal momento che la pirateria rappresenta un freno allo sviluppo competitivo del Paese, oltre che un serio problema economico, sociale e occupazionale. Siamo lieti, inoltre, di annunciare, grazie al supporto di ANICA e UNIVIDEO, il rinnovo della collaborazione tra FAPAV e Ipsos per i prossimi 4 anni nei quali continueremo ad indagare il fenomeno nelle sue evoluzioni”, ha dichiarato Bagnoli Rossi.

“Oltre alle necessarie azioni di enforcement, riteniamo fondamentale che vengano attuate iniziative sinergiche di comunicazione come la recente campagna “We Are Stories”, promossa dalla Federazione a tutela e sostegno dell’intera industria audiovisiva, insieme a ANEC, ANICA, APA, MPA e UNIVIDEO, di cui oggi abbiamo presentato il nuovo spot inedito dedicato al cronista sportivo. Guardiamo con interesse e attenzione al testo unificato sui Disegni di Legge in tema di contrasto alla pirateria, in discussione alla Camera, con l’auspicio che l’iter possa proseguire speditamente portando ad un necessario adeguamento degli strumenti a disposizione”, ha quindi aggiunto Bagnoli Rossi.

I dati della ricerca e i danni in termini di mancato fatturato, taglio agli investimenti e perdita di posti di lavoro

E questi che seguono sono i dati macroeconomici del fenomeno criminale, che provoca danni ingenti, sia in termini di fatturato, circa 1,7 miliardi di euro, sia come Pil, circa 716 milioni di euro; sia come entrate fiscali per lo Stato, circa 319 milioni di euro, che potrebbero essere impiegati in servizi pubblici a disposizione della collettività. Invece la pirateria non solo è un freno per lo sviluppo ma mette anche a serio rischio l’occupazione: si stima una perdita di posti di lavoro pari a 9400 unità.

“Accompagnando FAPAV in questo percorso di pluriennale collaborazione per lo studio e l’analisi del fenomeno della pirateria, ci siamo resi conto delle continue evoluzioni dei comportamenti della popolazione che ci hanno portato ad adeguare il modello di stima, rendendolo sempre più puntuale nell’intercettare i fenomeni in trend. Molto evidente la marcata crescita della pirateria digitale, che ha guadagnato terreno durante il periodo di lockdown”, ha detto Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos Italia illustrando i dati della ricerca.

“D’altra parte, è decisamente incoraggiante rilevare come le azioni di contrasto al fenomeno della pirateria stiano portando ad un continuo contenimento del numero di atti, nonostante la percentuale di pirati sia in crescita. È chiaro che il fenomeno va tenuto costantemente sotto controllo, dal momento che l’impatto su varie dimensioni economiche del nostro Paese genera dei numeri impressionanti. Diffondere questi numeri contribuisce a contrastare la ‘cultura’ dell’illegalità: ancora oggi la metà dei pirati ritiene erroneamente che il proprio comportamento non sia grave, nonostante si sappia che si tratti di un vero e proprio reato. Evidentemente vi è ancora la convinzione che l’entità del danno sia contenuto e che la probabilità di essere scoperti e puniti non sia elevata”, ha affermato Pagnoncelli.

Tornando ai risultati dell’indagine, si conferma un aumento nell’ultimo anno dell’incidenza complessiva della pirateria tra la popolazione adulta, pari al 43%, ma contestualmente registrano un calo rilevante nel numero di contenuti audiovisivi piratati: si stimano nel 2021 circa 315 milioni di atti illeciti, il 24% in meno rispetto al 2019, addirittura il 53% in meno rispetto al 2016.

Il danno potenziale del fenomeno illegale per quanto riguarda film, serie e fiction è pari a 673 milioni di euro, con quasi 72 milioni di fruizioni perse. Per quanto riguarda invece gli eventi sportivi live, la stima del danno economico causato dalla pirateria risulta pari a 267 milioni di euro con circa 11 milioni di fruizioni perse.

La pirateria guarda sempre al cinema, ma ci sono anche gli eventi sportivi

La pirateria in Italia avanza in termini di audience ma decresce sotto il profilo della frequenza: i film rimangono il contenuto più visto illecitamente con il 29% di incidenza tra la popolazione adulta, seguono le serie/fiction con il 24% e i programmi con il 21%. Discorso a parte per lo sport live: se nel 2019 per questa tipologia di contenuto la percentuale di fruizione si attestava al 10%, nel 2021 sale al 15%.

Caratteristica principale del fenomeno è l’amplificarsi della pirateria digitale: tra le modalità in calo il download/P2P e lo streaming illegale, in forte crescita il numero di chi ha fruito almeno una volta delle IPTV illecite, passato dal 10% nel 2019 al 23% nel 2021. Si tratta di 11,7 milioni di individui, anche se gli abbonati ad almeno una IPTV illecita sono 2,3 milioni.

Novità rilevata dalla ricerca è l’emergere della condivisione delle credenziali di accesso delle piattaforme legali di contenuti, registrando che al 41% dei pirati è capitato di fruire almeno una volta di contenuti audiovisivi in abbonamento attraverso l’accesso con credenziali altrui non ritenendola una forma di pirateria.

Preoccupa, infine, la scarsa percezione della pirateria come reato, anche se si registra una crescita della consapevolezza dell’illegalità e dei rischi connessi all’accesso a piattaforme non lecite, anche da parte dei più giovani.