La domanda dell’industria non è stata omogenea nell’arco dell’anno, a causa dei lockdown globali, dell’incidenza dello smart working e della teledidattica, senza dimenticare i cambiamenti di comportamento dei consumatori.

I ricavi globali del mercato dei semiconduttori sono cresciuti del 10,8% nel 2020 a 464 miliardi di dollari secondo le stime di IDC. Secondo la società di analisi, il mercato dei semiconduttori crescerà ancora nel 2021, per raggiungere ricavi complessivi per 522 miliardi di dollari, con un incremento annuo del 12,5%.

IDC prevede una prolungata crescita della crescita di semiconduttori nel mercato consumer, computing, 5G e automotive.

Difficoltà di approvvigionamento restano

Le difficoltà di fornitura permarranno per tutto il 2021, e non riguarderà soltanto il mercato automobilistico. Il mercato continuerà ad avere problemi a riallineare la fornitura di chip in tutti i mercati. Detto questo, IDC prevede una forte crescita del mercato dei semiconduttori nel 2021 vista l’immutata domanda di tecnologie cloud e servizi dati.

Il mercato dei semiconduttori per sistemi di computazione come Pc e server ha di gran lunga superato tutti gli altri nel 2020, con una crescita del 17,3% a 160 miliardi di dollari l’anno scorso. Il mercato dei processori per Pc resta forte anche nel primo semestre del 2021. Secondo stime di IDC, il giro d’affari dei semiconduttori per Pc e server crescerà del 7,7% nel 2021 a 173 miliardi di dollari.

Telefonia mobile

La crescita globale dei semiconduttori per telefonia mobile ha tenuto nel 2020. A fronte di una flessione del 10% delle vendite di cellulari nel 2020, i ricavi da semiconduttori per telefonia mbile sono cresciuti del 9,1% in seguito al cambio di mix tecnologico verso il 5G. I semiconduttori 5G sono più costosi, dal momento che hanno una memoria maggiore, più sensori, e il sostegno di radio frequenze più ampio. E il 2021, secondo IDC, sarà un anno importante per i produttori di chip perché il 5G guadagnerà il 34% del mercato complessivo degli smartphone e i semiconduttori 5G raggiungeranno i due terzi dei ricavi complessivi dei semiconduttori mobili.

Secondo stime di IDC, i ricavi di semiconduttori mobili crescerà del 23,3% nel 2021 a 147 miliardi di dollari.

Segmento Consumer: Smart Home

Il segmento di mercato dei semiconduttori per il Consumer è rimbalzato nel 2020. Le robuste vendite di console di gioco, tablet, cuffie e auricolari wireless, smartwatch e dispositivi multimediali di streaming OTT hanno alimentato la crescita del segmento del 7,7% anno su anno a 60 miliardi di dollari. Apple, AMD e Intel hanno mostrato una crescita sostenuta in quanto i consumatori hanno aggiornato i propri spazi digitali a casa, secondo IDC. Le nuove console di gioco di Microsoft e Sony, le vendite sostenute di dispositivi indossabili da Apple e l’aumento delle reti domestiche intelligenti gestite da Amazon Alexa e Google Assistant accelereranno la crescita nel 2021 all’8,9% anno su anno.

Automotive

Le vendite nel settore automotive sono riprese nella seconda metà del 2020, ma i vincoli di fornitura per il mercato dei semiconduttori automobilistici per alcuni prodotti dureranno fino al 2021, poiché gli incendi e le chiusure degli stabilimenti hanno avuto un ulteriore impatto sul mercato dei semiconduttori automobilistici e ci vuole tempo perché i chip si muovano nell’ecosistema automobilistico, in particolare negli Stati Uniti e in Europa. Per il 2021, IDC prevede che i ricavi dei semiconduttori automobilistici cresceranno del 13,6%.