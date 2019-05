E' l'ultimo arrivato della celebre casa motociclistica di Panigale, ma non si tratta della classica moto da corsa, bensì di uno scooter di nuova concezione made in China, da prestazioni urbane avanzate, con batterie al litio e tanta tecnologia digitale e sensoristica per una nuova esperienza di guida.

Compatto, innovativo, ricco di tecnologia digitale e sensoristica, ma soprattutto elettrico: il nuovo arrivato del brand Ducati è il Super Soco CUx, uno scooter a motore elettrico di nuova concezione, prodotto in Cina da Vmoto e dotato di tecnologie davvero all’avanguardia.

Presentato all’Auditorium Ducati ai primi di maggio, il nuovo scooter ha un’autonomia di circa 75 km e può raggiungere una velocità massima di 45 km/h. La batteria al litio (durata 1000 cicli) con tecnologia CCS a ricarica rapida impiega circa 3,5 ore “a fare il pieno”, altrimenti 8 ore con un sistema tradizionale.

Il motore elettrico da 2.700 watt è fornito da Bosch e consente un’accelerazione rapida nel traffico, soprattutto in partenza.

Il mezzo, che sarà venduto alla cifra di 2.990 euro (ad un prezzo estremamente competitivo), è dotato di tecnologie avanzate, come detto, tra cui la fotocamera frontale full HD per la visione notturna, i sensori di forza G che attivano in automatico la fotocamera, con l’opzione di invio del video al cellulare, un cruscotto con schermo digitale e fari a LED con visibilità di 75 metri, porte USB, chiave remota wireless (sistema keyless), applicazione mobile per il monitoraggio del mezzo dallo smartphone, su cui leggere diverse informazioni, tra cui la velocità massima raggiunta, le performance del motore, lo stato della batteria.

Lo scooter, infine, offre ottime performance soprattutto in ambiente urbano e per brevi spostamenti. Secondo quanto riportato da motorcyclenews.com, il team Ducati lo utilizza anche per spostarsi all’interno degli impianti dei circuiti del Moto GP, per muoversi attorno al paddock, “il recinto” di squadra dove si esegue la manutenzione e la preparazione delle moto da corsa prima della loro entrata in gara e dove stazionano anche i mezzi d’appoggio.

Sul nostro mercato arriverà in versione Super Soco CUx Ducati Special Edition, rivestito con livrea corse Ducati. In base agli accordi tra Ducati e Vmoto, questo ed altri modelli saranno venduti nel mondo come “prodotti ufficiali con licenza Ducati”.