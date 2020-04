L’Europa sommette su scienza aperta (open science) e accesso libero (open access) ai dati della ricerca per trovare il più rapidamente possibile soluzioni efficaci contro l’epidemia di coronavirus. La piattaforma è anche un progetto pilota per raggiungere gli obiettivi dello European Open Science Cloud.

Annunciata la nuova piattaforma “Covid-19 Data Portal” per la condivisione rapida e aperta di dati relativi a ricerca e sperimentazione di soluzioni per il contrasto all’epidemia di Coronavirus.

Nelle intenzioni della Commissione europea, la piattaforma sarà uno strumento “aperto” alla comunità scientifica “paneuropea e mondiale” per accelerare le sperimentazioni di soluzioni sanitarie e cliniche utili alla lotta alla pandemia.

La “data platform” è considerata da Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani: “Una misura concreta per una cooperazione più incisiva nella lotta al coronavirus. Sulla base del forte sostegno specifico accordato nel corso degli anni alla scienza aperta (open science) e all’accesso libero (open access) ai dati della ricerca, è giunto il momento di intensificare gli sforzi, stando al fianco dei nostri ricercatori”.

Una piattaforma che è parte integrante del “Piano d’azione ERAvsCorona”, descritta come “affidabile e scalabile”, in cui i ricercatori potranno conservare e condividere set di dati, quali sequenze di DNA, strutture proteiche, dati della ricerca preclinica e delle sperimentazioni cliniche, come pure dati epidemiologici.

Il “Data Portal” rappresenta inoltre un progetto pilota prioritario per conseguire gli obiettivi del cloud europeo per la scienza aperta (EOSC), avvalendosi anche delle reti esistenti tra EMBL-EBI e le infrastrutture di dati dei sistemi sanitari pubblici.

La condivisione rapida e aperta dei dati consente di accelerare fortemente la ricerca e le scoperte in ambito medico e scientifico, con la possibilità di reagire prontamente e in modo efficace all’emergenza del coronavirus.

La piattaforma europea di dati sul Covid-19, infine, opera nel pieno rispetto dei principi stabiliti nella dichiarazione sulla condivisione dei dati in un’emergenza di sanità pubblica e rappresenta un ulteriore passo avanti delle Istituzioni europee per potenziare e promuovere i dati aperti della ricerca e la stessa scienza aperta.