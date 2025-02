Sci alpino e snowboard, obbligatoria l’assicurazione RC. La soluzione di Poste Assicura

Assicurazione obbligatoria per gli appassionati di sci e snowboard. L’offerta di Poste Assicura

La stagione sciistica è ormai nel pieno, e per gli appassionati di sci alpino e snowboard c’è un aspetto essenziale da tenere a mente: l’obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile (RC). Questa copertura è indispensabile per tutelarsi in caso di danni involontari causati a terzi sulle piste.

Una soluzione pratica e accessibile è offerta da Poste Vivere Protetti – Modulo Danni a Terzi, l’assicurazione modulare di Poste Assicura, la compagna assicurativa del Gruppo Poste Italiane, che tutela l’assicurato e il suo nucleo familiare quando civilmente responsabili, per un fatto accidentale accaduto nel tempo libero, nell’ambito della vita in casa e, se si possiede un immobile, anche dai danni involontariamente cagionati a terzi, a cui si deve rispondere in quanto proprietario.

Coperture incluse nell’assicurazione

Il Modulo Danni a Terzi comprende due importanti garanzie: Responsabilità Civile e Tutela Legale. La Responsabilità Civile, oltre a soddisfare pienamente l’obbligo di assicurazione per gli sciatori, protegge l’assicurato e il suo nucleo familiare per eventuali danni causati involontariamente a terzi nella, nella vita privata e familiare o derivanti dalla proprietà di un immobile.

La garanzia Tutela Legale : copre le spese legali per difendere gli interessi dell’assicurato e del suo nucleo familiare in diverse situazioni, tra cui le controversie relative alla vita privata, all’attività lavorativa da dipendente, alla proprietà dell’abitazione e all’utilizzo del web/social network.

Come sottoscrivere l’assicurazione

A partire da poco più di 9 euro al mese, il Modulo Danni a Terzi di Poste Vivere Protetti tutela l’Assicurato e la sua famiglia. È possibile attivare la copertura in ufficio postale. I clienti che hanno un conto corrente BancoPosta e non possiedono altre polizze di Poste Assicura, possono acquistarla anche online sul sito www.posteassicura.poste.it.

