Dopo lo sconcerto della scorsa settimana che ha coinvolto il sistema di sicurezza domestica Nest di Google, i legislatori statunitensi vogliono delle risposte.

Lunedì, il senatore Roger Wicker del Mississippi, presidente del Senate Commerce Committee, ha inviato una lettera al CEO di Google Sundar Pichai chiedendo informazioni sul nuovo scandalo privacy di Google, ovvero sul fatto che il gigante tecnologico non ha rivelato un microfono nei suoi dispositivi Nest Secure ai consumatori.

“Negli ultimi anni, i consumatori si sono sempre più preoccupati della capacità delle grandi aziende tecnologiche di raccogliere e utilizzare dati personali su di loro a loro insaputa” – si legge nella lettera della Commissione -. Pertanto, è di fondamentale importanza che aziende come Google siano completamente trasparenti con i consumatori e forniscano la completa divulgazione di tutte le specifiche tecniche dei loro prodotti nel punto di vendita“.

La lettera, che è stata anche firmata dai sottosegretari Jerry Moran del Kansas e John Thune del Sud Dakota, fa riferimento a un’audizione al Senato lo scorso settembre quando il responsabile della privacy di Google, Keith Enright, aveva affermato che “la trasparenza è un valore fondamentale del nostro approccio per servire gli utenti“. La mancata divulgazione da parte di Google di un microfono all’interno del suo prodotto Nest Secure solleva serie domande sul suo impegno per la trasparenza nei confronti dei consumatori”, conclude la lettera.

Il comitato del Senato chiede a Google di fornire risposte scritte entro il 12 marzo alle sei domande sul microfono inizialmente non divulgato nei suoi dispositivi Nest Secure, tra cui come e quando ha scoperto che un microfono non era elencato su schede specifiche per i consumatori e se ne è a conoscenza terze parti che utilizzano il microfono “per qualsiasi scopo non autorizzato“.

Inoltre la Commissione ha anche richiesto un briefing di persona con il personale di Google entro e non oltre il 29 marzo.

Secondo Business Insider diversi parlamentari che hanno parlato con la scorsa settimana hanno espresso preoccupazione per il microfono nascosto e le implicazioni per la privacy dei consumatori.

Il senatore Mark Warner della Virginia, uno dei principali difensori della privacy e vice presidente del Senato Intelligence Committee, ha dichiarato che il mancato riconoscimento da parte di Google dei componenti del suo dispositivo di sicurezza è totalmente in disaccordo con le aspettative dei consumatori.

“Il punto di discussione standard che i consumatori non si preoccupano della privacy è stato sempre più confutato, poiché apprendiamo che consumatori e responsabili politici sono stati tenuti all’oscuro per anni sulla raccolta dei dati e sulle pratiche di commercializzazione”, ha detto Warner. “Sia le agenzie federali responsabili che il Congresso degli Stati Uniti devono tenere audizioni per far luce sul lato oscuro e oscuro dell’economia digitale“.

