In scadenza le domande di iscrizione al Master in competenze digitali per la protezione dei dati, la cybersecurity e la privacy”

Sono ormai prossimi i termini di scadenza delle iscrizioni al Master di 2° livello“Competenze digitali per la protezione dei dati, la cybersecurity e la privacy” (Digital competences in data protection, cybersecurity and privacy) per l’anno accademico 2017-2018, attivato dal Dipartimento di Management e diritto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Il corso propone un approccio alla sicurezza, alla privacy e alla protezione dei dati inerenti l’uso delle nuove tecnologie digitali (sistemi informativi istituzionali e aziendali pubblici e privati, cloud, applicazioni mobile, IoT, ecc.) fortemente auspicati dall’Unione europea per uno sviluppo e un utilizzo confidente del cyberspazio.

Il Master realizza una dimensione formativa interdisciplinare che verte sulla attivazione di competenze e professionalità inedite in prospettiva giuridico-normativa (addetti e responsabili in uffici legali e legislativi), gestionale-aziendalistica (professionalità di gestione istituzionale e aziendale di analisi e valutazione del rischio attraverso l’istituzione obbligatoria dei profili previsti dalla normativa segnatamente, il DPO e connessi) e tecnologico-digitale (nuove professionalità inerenti la prevenzione e la resilienza negli attacchi informatici, le applicazioni di sistemi automatici e semiautomatici di protezione, controllo tecnologico e l’addestramento comportamentale degli addetti).

Propone pertanto soluzioni di alta formazione professionale ai diversi livelli e per la dirigenza pubblica e privata in materia di Cybersecurity e Privacy, interventi che implicano conoscenze e prassi nei comportamenti singoli e corporate adeguati nell’analisi, nella valutazione e nella gestione del rischio cibernetico.

Il Master avrà la durata di un anno accademico. L’attività formativa prevede 60 crediti formativi pari a 1500 ore di impegno complessivo per lo studente di cui 385 ore di attività didattica frontale, cioè con la presenza di docenti, lezioni tradizionali, laboratorio guidato, esercitazioni guidate.

Articolato in tre assi interdisciplinari di cui è prevista la frequenza comune di tutti i partecipanti, indipendentemente dall’area di specializzazione scelta, possono iscriversi candidati provvisti di laurea di 2° livello o laurea quadriennale in materie giuridiche, economiche e ingegneristico-elettroniche.

Il master inoltre ha ottenuto l’accreditamento INPS per l’erogazione di borse di studio in favore dei figli e degli orfani di:

dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici

Le borse di studio sono a totale copertura della quota di iscrizione(l’importo della marca da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale sono a carico del partecipante). Per le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione delle borse si rinvia al sito INPS.

La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 18/01/2018 in modalità on-line seguendo le istruzioni alla sezione“Procedura di preiscrizione” del file “Istruzioni di procedure”presente nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento.

Per avere ulteriori informazioni e vedere l’offerta formativa del master clicca qui.

Per scaricare il bando clicca qui.

Scarica la brochure qui.