Il videoservizio di Key4biz al Festival del lavoro a Firenze dedicato alla sicurezza sul lavoro nell'era dell'AI con le interviste a: Luigi Sbarra (CISL), Naike Gruppioni (Camera dei Deputati - Commissione Inchiesta Sicurezza sul Lavoro) e a Stefano Ruvolo, presidente di Confimprenditori, l'associazione ha presentato il suo assistente basato sull'AI generativa per facilitare l'interpretazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

“L’intelligenza artificiale generativa può contribuire a ridurre gli infortuni, le malattie professionali e le stesse morti sul lavoro”, così ha risposto alla domanda di Key4biz Luigi Sbarra, segretario generale CISL, a margine del suo intervento al Festival del Lavoro in corso a Firenze. “Etica e sicurezza sul luogo di lavoro nell’era dell’AI” è il tema di questa 14esima edizione.

“L’AI potrebbe aiutare ad incrociare le banche dati”, ha spiegato Sbarra, “tra gli enti e le amministrazioni preposti ai controlli per supportare l’attività di ispezione e vigilanza. Un risultato importante, che si potrà ottenere solo se accompagnato con investimenti sulla formazione e sull’informazione”.

Al Festival del Lavoro l’associazione Confimprenditori, guidata dal presidente Stefano Ruvolo, ha presentato l’assistente “AI Suite”, basato sull’intelligenza artificiale generativa, in grado di offrire una interpretazione veloce dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).Al momento di confronto ha partecipato anche l’on. Naike Gruppioni, componente della Commissione Inchiesta Sicurezza sul Lavoro, perché uno dei temi chiave del panel organizzato da Confimprenditori è stato come usare l’AI per aumentare la sicurezza sul lavoro.

Stefano Ruvolo (Confimprenditori): “Necessario un piano industriale 5.0 con fondi pubblici per accelerare l’AI nelle PMI“

“Colgo l’importante occasione di questo evento”, ha annunciato Stefano Ruvolo, presidente di Confimprenditori, “per sottolineare la necessità di dar vita al piano industriale 5.0 che aiuti le piccole e medie imprese nella formazione e nell’integrazione dell’intelligenza artificiale. Le piccole aziende hanno bisogno di essere sostenute con finanziamenti a fondo perduto per dotarsi e acquistare la tecnologia necessaria per stare al passo con i tempi.”

Tutti i dettagli nel nostro videoservizio.