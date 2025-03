Sfruttare l’onda lunga della Settimana della Moda di Milano per creare un ponte ideale che trasporti a Roma il glamour delle passerelle milanesi attraverso un evento ad hoc, ideato per mostrare al mondo degli imprenditori il ruolo trainante dell’Intelligenza Artificiale per il Cibo e la Moda, fiori all’occhiello del nostro Made in Italy. Intelligenza Artificiale, un’occasione di business da non perdere per le nostre PMI e in particolare per il nostro Made in Italy splendidamente rappresentato all’estero da Moda e Cibo che tutti ci riconoscono. Confimprenditori rompe gli indugi e prende per mano le PMI del nostro paese. Lo fa con un nuovo evento ad hoc, disegnato appositamente per promuovere e sostenere il ricco tessuto di piccole e medie aziende, che rappresenta il 99% del nostro sistema produttivo. Il Primo Festival dell’Imprenditore, che si terrà a Roma il 13 e 14 giugno al Palazzo delle Esposizioni, ha l’ambizione di diventare il punto di riferimento delle PMI italiane. “Allo stesso modo del Primo maggio per i lavoratori, il Festival dell’Imprenditore per noi di Confimprenditori deve diventare la data di riferimento di tutti gli imprenditori che con coraggio e dedizione portano avanti fra mille difficoltà il loro business in Italia”. Lo ha detto questa mattina a Palazzo Marino il Presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo che insieme all’Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, Alessia Cappello e al consigliere comunale del gruppo Forza Italia Berlusconi, Luca Bernardo ha dato vita alla conferenza stampa di presentazione dell’evento a Palazzo Marino a Milano. Key4biz è media partner dell’evento.

Ruvolo (Confimprenditori): ‘Le Pmi un pilastro per la crescita dell’Italia’

“Le PMI rappresentano il 99% del tessuto produttivo del nostro Paese e costituiscono un pilastro fondamentale per la crescita economica, la creazione di occupazione e l’innovazione. Tuttavia, nonostante il loro straordinario contributo, si trovano spesso ad affrontare sfide sempre più complesse: dalla burocrazia alle difficoltà di accesso ai fondi europei, fino alla necessità di adeguarsi alle trasformazioni imposte dalle nuove tecnologie e dall’intelligenza artificiale. Affrontare queste sfide richiede un impegno congiunto tra il mondo imprenditoriale e le istituzioni. Per questi motivi abbiamo deciso di promuovere un Festival dedicato agli imprenditori che coinvolga anche il mondo delle istituzioni. Sarà una giornata di festa che nel tempo acquisirà l’importanza e la rilevanza che il primo maggio ricopre oggi per i lavoratori, motivo per cui chiederemo ufficialmente al Parlamento di istituzionalizzare il Festival degli Imprenditori”. Lo ha detto oggi il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo, presentando nella sala stampa del comune di Milano il Festival dell’Imprenditore, che si terrà il 13 e 14 giugno a Roma presso il Palazzo delle Esposizioni.

Ruvolo (Confimprenditori): ‘Festival dell’Imprenditore occasione di crescita in nome dell’AI e del Made in Italy’

“L’evento non sarà solo una celebrazione del ruolo delle imprese italiane nel mondo, ma anche un’occasione di confronto, crescita e sviluppo. Attraverso panel tematici, incontri B2B e testimonianze dirette, vogliamo offrire alle imprese uno spazio in cui poter condividere esperienze, creare nuove sinergie e accedere a strumenti concreti per affrontare le sfide del futuro. Il Festival dell’Imprenditore vuole essere un punto di riferimento per le PMI italiane, un’occasione per dare voce agli imprenditori e per costruire insieme un futuro in cui l’innovazione e la tradizione possano convivere e rafforzarsi reciprocamente. È il momento di valorizzare le nostre eccellenze, di investire nel futuro e di dare alle nostre imprese gli strumenti necessari per competere a livello globale”.

PMI, il sostegno della politica

Per Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, “Le PMI sono fondamentali per il sistema economico milanese: rappresentano non solo la maggior parte del nostro tessuto produttivo, ma anche un motore di innovazione e crescita. Oggi, per rimanere competitive sui mercati globali, hanno bisogno di investire in innovazione e sostenibilità. Costi che, purtroppo, molte piccole e medie imprese non possono affrontare senza il giusto supporto. È quindi essenziale che le istituzioni, insieme al mondo imprenditoriale, creino un ambiente favorevole, riducendo la burocrazia e facilitando l’accesso a fondi e risorse che possano accompagnare le PMI in questo processo di trasformazione. sono sfide complesse, ma anche opportunità straordinarie di crescita e l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Per questo, eventi come il Festival dell’Imprenditore sono fondamentali: creano connessioni tra aziende, startup, investitori e istituzioni, favorendo il dialogo e lo scambio di idee. Confidiamo che questa iniziativa possa crescere e diventare un punto di riferimento per tutti coloro che credono nell’impresa come motore di sviluppo e innovazione”. Tra l’altro, da quanto emerso oggi l’edizione del prossimo anno del Festival dell’Imprenditore si terrà a Milano.

Il consigliere Luca Bernardo nel suo intervento ha spiegato che “Fare l’imprenditore oggi in Italia è una sfida che richiede coraggio. Le istituzioni e i media devono riconoscere il ruolo dell’imprenditore illuminato, che non solo produce beni e crea lavoro ma contribuisce al progresso della comunità, attraverso l’innovazione e la valorizzazione delle nostre eccellenze”.

Presentazione del Festival dell’Imprenditore: l’intervento integrale del Presidente di Confimprenditori Stefano Ruvolo

“È con grande entusiasmo che oggi annunciamo la prima edizione del Festival dell’Imprenditore, un evento unico che nasce dalla volontà di valorizzare e sostenere il cuore pulsante dell’economia italiana: le piccole e medie imprese.

L’idea del Festival dell’Imprenditore

L’idea di organizzare il Festival dell’Imprenditore è nata dalla forte convinzione che fosse necessario dedicare una festa a chi ogni giorno lavora con dedizione per costruire il futuro del nostro Paese. Gli imprenditori spesso restano nell’ombra, ma il nostro impegno è fondamentale: creiamo posti di lavoro, innoviamo e affrontiamo con coraggio le sfide quotidiane del mercato.

Una giornata speciale

Per questo ho sentito il bisogno di dedicarci un riconoscimento nazionale, una giornata speciale che celebri i nostri sforzi e i sacrifici che compiamo per il benessere della collettività. Questo Festival vuole essere un tributo al nostro prezioso contributo.

Un Festival per le PMI e il Made in Italy

Il Festival dell’Imprenditore, che quest’anno si terrà il 13 e 14 giugno a Roma, non sarà solo una celebrazione del ruolo delle imprese italiane nel mondo, ma anche un’occasione di confronto, crescita e sviluppo. Attraverso panel tematici, incontri B2B e testimonianze dirette, vogliamo offrire alle imprese uno spazio in cui poter condividere esperienze, creare nuove sinergie e accedere a strumenti concreti per affrontare le sfide del futuro.

L’impatto dell’AI sul Made in Italy: un’occasione da non perdere

Un’attenzione particolare sarà dedicata all’impatto delle nuove tecnologie sul Made in Italy. L’adozione di strumenti digitali e dell’intelligenza artificiale può rappresentare un’opportunità straordinaria per rafforzare la competitività delle nostre imprese e per posizionare il Made in Italy in modo ancora più solido sui mercati internazionali.

Il Ruolo delle Istituzioni e il Dialogo con le aziende: aprire un canale con la politica

Affrontare queste sfide richiede un impegno congiunto tra il mondo imprenditoriale e le istituzioni. Per questo, durante il Festival, le aziende avranno la possibilità di dialogare direttamente con esponenti del governo e dell’opposizione, portando all’attenzione delle istituzioni proposte concrete su temi chiave come semplificazione burocratica, accesso ai fondi europei e internazionalizzazione delle imprese.

Conclusioni

Il Festival dell’Imprenditore vuole essere un punto di riferimento per le PMI italiane, un’occasione per dare voce agli imprenditori e per costruire insieme un futuro in cui l’innovazione e la tradizione possano convivere e rafforzarsi reciprocamente. È il momento di valorizzare le nostre eccellenze, di investire nel futuro e di dare alle nostre imprese gli strumenti necessari per competere a livello globale”.

Dall’Intelligenza Artificiale una spinta da 80 miliardi e 300mila posti di lavoro in più

Secondo uno studio di Accenture l’introduzione dell’AI potrebbe trasformare e migliorare molti processi produttivi e commerciali. Le nuove tecnologie e l’AI in particolare possono avere un impatto significativo sul Made in Italy, la sua proiezione e affermazione sui mercati internazionali.

Lo sottolinea uno studio di Accenture dedicato agli impatti dell’Intelligenza Artificiale Generativa (Gen AI) sulla competitività delle imprese italiane.

Nello studio, Accenture evidenzia come l’applicazione di nuove tecnologie, secondo il paradigma Human+ Machine, lungo tutta la filiera dei settori tipici del Made in Italy, possa trasformare radicalmente il settore manifatturiero italiano, con il potenziale di rivoluzionare interi processi produttivi.

In particolare, l’Intelligenza Artificiale Generativa e le nuove tecnologie possono rendere più efficienti le diverse fasi delle catene del valore: dal design alla produzione, dalla logistica alla comunicazione, dalle vendite al post-vendita. Accenture ha anche stimato il potenziale economico totale sottostante allo sviluppo e all’applicazione delle nuove tecnologie alla catena del valore del Made in Italy ed alle politiche internazionali di branding.

Il potenziale economico che verrebbe liberato è stimato in circa 80 miliardi di euro, con un incremento dell’occupazione di circa 300mila unità addizionali rispetto allo scenario iniziale.

