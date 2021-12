Francesco Rutelli, Presidente ANICA, alla presentazione della nuova campagna “We Are Stories”, promossa da FAPAV a tutela e sostegno dell’intera industria audiovisiva per dare voce alle storie di giovani talenti.

Francesco Rutelli, Presidente ANICA, alla presentazione della nuova campagna “We Are Stories”, promossa da FAPAV a tutela e sostegno dell’intera industria audiovisiva per dare voce alle storie di giovani talenti.

Per approfondire:

FAPAV lancia “We Are Stories” a tutela e sostegno dell’intera industria audiovisiva. Il resoconto dell’evento alla Casa del Cinema