Previsto per domani a mezzogiorno l'intervento del sindaco di Roma Roberto Gualtieri al 5g & Co., la conferenza internazionale organizzata dal CNIT in programma al Palazzo delle Esposizioni il 16 e il 17 aprile.

Partiti i lavori per la realizzazione del progetto #Roma5G, grazie all’attivazione della prima area Wi-Fi pubblica in Piazza del Campidoglio ( per connettersi non serve la password). All’inaugurazione erano presenti il Sindaco Roberto Gualtieri e il Ceo di Boldyn Networks, Antonino Ruggiero.

Nella storica piazza sono stati installati 4 Access Point, 2 su Palazzo Nuovo e 2 su Palazzo dei Conservatori, capaci di garantire la copertura su tutta l’area. Gli Access Point sono serviti da nuova fibra stesa in entrambi i palazzi per consentire prestazioni elevate a servizio di tutto il Campidoglio; di ultima generazione e di dimensioni ridotte, assicurano il minor impatto visivo e risultano quasi invisibili. Prevista l’installazione di nuove videocamere connesse in 5G che consentiranno una “ri-modernizzazione” anche in termini di impatto visivo, sostituendo le installazioni precedenti.

Il sindaco Roberto Gualtieri parlerà del progetto, realizzato da Boldyn Networks, domani alla Conferenza internazionale 5G & Co. organizzata dal CNIT, nel suo intervento fissato a mezzogiorno.

Il reel del sindaco Roberto Gualieri su Facebook

Scarica l’agenda del 5G &Co.

Il progetto #Roma5G

Il progetto #Roma5G contempla lo sviluppo di un’infrastruttura abilitante tecnologicamente avanzata che porterà il wi-fi gratuito in 100 piazze della città, le prime 65 entro il Giubileo a partire nei prossimi giorni da piazzale della Stazione Tiburtina, e in 83 stazioni della metropolitana. Saranno progressivamente installati 1000 hot-spot wi-fi, 2mila Small Cell 5G a disposizione degli operatori mobili e oltre 2500 sensori e moduli IoT per lo sviluppo di soluzioni Smart City. Infine, 2mila telecamere 5G ad alta definizione garantiranno una migliore sicurezza ai cittadini.

Dopo Piazza del Campidoglio, nei prossimi giorni si proseguirà in largo Torre Argentina, piazza Campo de Fiori, Farnese, Navona, Cavour. “La prossima settimana sarà attivato l’hotspot a piazzale della stazione Tiburtina — ha detto il sindaco Gualtieri — e si andrà avanti così fino al Giubileo con la copertura entro dicembre di 65 su 100 piazze totali a copertura di tutta l’area giubilare”.

Attenzione ai luoghi di maggior affluenza

Particolare attenzione sarà riservata ai luoghi di maggiore affluenza: “A piazza San Giovanni e a piazza San Pietro — ha detto Antonino Ruggiero, l’ad di Boldyn Networks Italia che si è aggiudicata l’appalto — ci saranno in ciascuna circa 30 hotspot perché sono piazze molto grandi. Un’altra copertura importante è quella di Tor Vergata dove si terranno importanti eventi giubilari ma anche del parco di Centocelle”.

Un occhio particolare al turismo: “A Circo Massimo avremo la stessa copertura entro l’estate e questo consentirà di evitare le antenne in occasione di grandi eventi e concerti”. Musica, teatro ma anche sport: “Ho chiesto anche a Sport e Salute di ragionare sull’installazione degli stessi hotspot allo Stadio Olimpico – ha proseguito il sindaco Gualtieri – in modo da risolvere la problematica della connessione wi-fi per i tifosi durante le partite di calcio”. Questo il cronoprogramma per l’anno in corso. Poi nel corso del 2025 verranno coperte dalla fibra 5G altre 30 piazze e le altre linee della metropolitana.

Il piano operativo

il Piano Operativo di Dettaglio e il cronoprogramma di progetto sono stati definiti e approvati dal Tavolo Tecnico appositamente costituito a gennaio; il progetto esecutivo è a buon punto: completo nella per quanto riguarda il Wi-Fi nelle piazze e in fase di finalizzazione per la Metro e le altre componenti.

“Oggi inauguriamo la prima delle 100 piazze che avranno la copertura wi-fi gratuita, un passaggio iniziale che fa parte del progetto che doterà la Capitale di una infrastruttura digitale di ultima generazione. Grazie ad una grande collaborazione tra pubblico e privato stiamo costruendo una città veloce, digitale, sicura e sostenibile, all’avanguardia tra le maggiori capitali europee e al livello di poche altre metropoli nel mondo. Roma svilupperà una “copertura” integrale 5G conquistando più velocità nella trasmissione dei dati, “campo” in tutte le condizioni e molteplici opportunità di applicazione in termini di servizi al cittadino” ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri.

“Siamo particolarmente orgogliosi di mettere a disposizione le nostre risorse e competenze contribuendo alla realizzazione di questo importante progetto, che permette di realizzare la visione dell’Amministrazione di Roma Capitale di dotare la città di una delle infrastrutture digitali tecnologicamente più avanzate del mondo. Oggi abbiamo messo la prima pietra di un progetto ambizioso, fra i più importanti che stiamo realizzando in altre città nel mondo come, ad esempio, Londra e New York. Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione di Roma Capitale, con gli operatori di telefonia mobile, e con tutti gli stakeholder il progetto #Roma5G apre molte possibilità a beneficio di tutti i cittadini e i visitatori di Roma per gli anni a venire ” ha affermato il Ceo di Boldyn Networks, Antonino Ruggiero.

