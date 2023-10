I regolatori della California hanno ordinato martedì a Cruise, la controllata di General Motors specializzata in veicoli a guida autonoma, di interrompere il servizio taxi senza conducente a San Francisco dopo una serie di incidenti stradali. L’ultimo risale allo scorso 2 ottobre dove una vettura di Cruise ha trascinato un pedone per 6 metri.

La decisione del California Department of Motor Vehicles (DMV) arriva a seguito di tre mesi turbolenti per Cruise. All’inizio di agosto, nonostante le obiezioni degli ufficiali di San Francisco, i regolatori statali hanno permesso a Cruise di espandere il suo servizio nella città. Ma poco più di una settimana dopo, il DMV ha ordinato a Cruise di ridurre metà della sua flotta in città.

L’incidente Cruise del 2 ottobre

Secondo il NYT, il 2 ottobre, un pedone è stato investito da una macchina e poi da un veicolo di Cruise ed è rimasto intrappolato sotto l’auto senza conducente. Mentre cercava di fermarsi, la vettura di Cruise ha trascinato il pedone per 6 mesi fino a quando non si è fermata. Cruise ha dichiarato che il veicolo autonomo aveva “frenato in modo aggressivo” e ha incolpato il conducente umano per l’incidente.

La sospensione rappresenta un grande contraccolpo per Cruise, che ha iniziato a testare le sue auto autonome a San Francisco diversi anni fa e ha introdotto un servizio limitato di taxi senza conducente nella città l’anno scorso. Le grandi aziende tecnologiche e automobilistiche hanno investito miliardi di dollari in questa tecnologia e le auto a guida autonoma hanno iniziato a guadagnare una certa accettazione nel pubblico solo negli ultimi mesi. La decisione dei regolatori della California potrebbe aumentare le richieste di un’attenzione più approfondita da parte dei regolatori federali sulla tecnologia.

In un post su X Cruise ha annunciato che metterà in pausa le sue operazioni senza conducente a San Francisco e sta lavorando per migliorare la tecnologia delle auto. Cruise può comunque testare le sue auto autonome in California, ma devono essere dotate di conducenti di sicurezza in grado di intervenire in caso di emergenza.

(1/6) We learned today at 10:30 am PT of the California DMV’s suspension of our driverless permits. As a result, we will be pausing operations of our driverless AVs in San Francisco. https://t.co/A5HAV2WUv7 — cruise (@Cruise) October 24, 2023

Al momento della sospensione, Cruise aveva 50 auto senza conducente in funzione durante il giorno e 150 durante la notte.

Il principale rivale di Cruise, Waymo, continuerà a operare le sue auto autonome a San Francisco. Waymo, di proprietà della casa madre di Google, Alphabet, finora ha evitato incidenti di grande rilievo.