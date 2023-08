Cruise, la controllata di General Motors specializzata in veicoli a guida autonoma, ha annunciato lunedì di aver avviato la raccolta manuale di dati a Seattle e Washington DC, il primo passo verso il lancio dei servizi commerciali nelle città.

La raccolta dei dati prevede la guida manuale di un robotaxi per raccogliere informazioni sull’ambiente di guida locale e sul clima. Il passo successivo sarà la creazione delle mappe delle nuove città.

Cruise continua a espandersi nonostante gli incidenti

A San Francisco Cruise, insieme al suo concorrente Waymo di Alphabet, ha ottenuto autorizzazioni a metà agosto dagli enti regolatori della California per espandere i propri servizi commerciali di robotaxi completamente autonomi a San Francisco 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Nella settimana successiva, i veicoli Cruise sono stati coinvolti in una serie di incidenti, tra cui 10 robotaxi bloccati che hanno causato ingorghi e un incidente con un camion dei pompieri che ha lasciato un passeggero ferito. Di conseguenza, il Dipartimento dei Trasporti della California ha chiesto a Cruise di ridurre immediatamente la flotta di robotaxi del 50% a San Francisco per condurre un’indagine e testare la reale sicurezza dei veicoli.

Nonostante questi problemi, Cruise sta continuando con determinazione i suoi piani di espansione. Nel 2021, l’azienda ha dichiarato di voler mettere su strada “decine di migliaia” di Cruise Origin nelle principali città degli Stati Uniti nei prossimi anni. Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti deve ancora approvare questa iniziativa.

Early data collection is the first step towards launching commercial service in a new city.



We're pipelining our deployment playbook across several cities simultaneously now.



Looking forward to seeing AVs in Seattle and DC! https://t.co/J3sTTFzcVC — Kyle Vogt (@kvogt) August 28, 2023

A Seattle sarà una grande sfida a causa del clima rigido

Seattle rappresenterà per l’azienda una vera sfida per il suo clima piovoso e pieno di colline, la maggior parte delle aziende di veicoli autonomi ha concentrato i test lungo il cosiddetto “sun belt” o in città con un clima mite.

Il maltempo, come pioggia o neve, può influire sulla capacità dei sensori, come il lidar, il radar e le telecamere, di percepire accuratamente l’ambiente e prendere decisioni di guida sicure. Prima che l’azienda possa iniziare i test a Seattle, dovrà ottenere un permesso dal Dipartimento dei Trasporti di Seattle nell’ambito del programma di Permesso di Test per Veicoli Autonomi dell’agenzia.

Mappatura e raccolta dati prima del lancio del servizio

Seattle e DC sono due delle 15 città in totale in cui Cruise sta mappando, testando o dispiegando le sue auto a guida autonoma. Il modello di Cruise per i lanci di solito inizia con l’ingresso in un nuovo mercato con veicoli di test per raccogliere dati e mappare, seguito dai test AV con un conducente umano sul sedile anteriore. Alla fine, Cruise rimuove il conducente umano e testa i veicoli autonomamente. Un servizio di ride-hailing diventa poi disponibile prima per i dipendenti e poi per i clienti che si sono iscritti al servizio. L’area di servizio e gli orari di funzionamento in genere partono su una base limitata, spesso di notte, e si espandono lentamente.

Tutte le città in cui il servizio Cruise è attivo

Atlanta, Georgia

Nel mese di agosto Cruise ha iniziato i test iniziali dei suoi veicoli a guida autonoma ad Atlanta.

California: San Francisco, Los Angeles e San Diego

Oltre a San Francisco, dove Cruise offre un servizio commerciale completo di robotaxi in tutta la città, l’azienda ha iniziato la raccolta di dati e la mappatura a Los Angeles e San Diego.

Dubai, Emirati Arabi Uniti

Cruise ha iniziato a mappare Dubai nel luglio 2022 in preparazione per un lancio previsto nel 2023. L’azienda ha dichiarato di sperare di mettere in circolazione le Cruise Origin per le strade di Dubai quest’anno. L’RTA di Dubai ha confermato ad aprile che Cruise ha diversi Chevy Bolts autonomi – se ne possono vedere almeno cinque in un video – che raccolgono dati e fanno test nell’area di Jumeirah 1, una zona residenziale sulla costa.

Miami, Florida

A luglio, Cruise ha annunciato di aver avviato test iniziali e raccolta dati a Miami.

Nashville, Tennessee

A fine luglio, Cruise ha annunciato piani per espandere il suo servizio di robotaxi a Nashville. L’azienda non ha condiviso dettagli su quando avverrà il lancio.

Carolina del Nord: Charlotte e Raleigh

La scorsa settimana, Cruise ha concluso i suoi test preliminari di auto senza conducente a Charlotte e ha iniziato i test iniziali a Raleigh.

Phoenix, Arizona

Cruise ha lanciato inizialmente il suo servizio di robotaxi a Chandler, una città a sudest di Phoenix, nel dicembre 2022. All’inizio di agosto, l’azienda ha esteso il raggio d’azione nell’area di Phoenix di 20 volte, includendo Tempe e Scottsdale.

Texas: Austin, Houston e Dallas

Alla fine del 2022, Cruise ha iniziato i test dei suoi veicoli ad Austin. L’azienda offre attualmente un servizio senza conducente gratuito nel centro di Austin e nelle aree centrali, compreso il campus dell’Università del Texas, dalle 21:00 alle 05:00.