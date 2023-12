Nove membri dello staff di Cruise, l’azienda di General Motors che si occupa di auto senza conducente, sono stati licenziati in seguito a un incidente che ha visto coinvolto un pedone.

Nove membri dello staff di Cruise, l’azienda di General Motors che si occupa di auto senza conducente, sono stati licenziati in seguito a un incidente che ha visto coinvolto un pedone. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, fra coloro che lasciano la società fondata nel 2013 da Kyle Vogt e Dan Kan ci sono il direttore operativo e il capo dell’ufficio legale.

In una nota la società ha fatto sapere che i dipendenti se ne sono andati dopo una prima revisione della risposta data da Cruise all’incidente del 2 ottobre scorso, in cui il pedone, una donna, è stata investita da un’altro mezzo e trascinata per alcuni metri dal robotaxi che si è avvicinato al marciapiede senza rilevare il problema.

Cruise: dal 2016 perdite di 8 miliardi di dollari

A fine ottobre, dopo l’incidente, la Motorizzazione della California ha vietato ai 400 veicoli a guida autonoma dell’unità robotaxi della General Motors.

La sospensione ha rappresentato un grande contraccolpo per Cruise, che ha iniziato a testare le sue auto autonome a San Francisco diversi anni fa e ha introdotto un servizio limitato di taxi senza conducente nella città l’anno scorso. Le grandi aziende tecnologiche e automobilistiche hanno investito miliardi di dollari in questa tecnologia e le auto a guida autonoma hanno iniziato a guadagnare una certa accettazione nel pubblico solo negli ultimi mesi.

Nell’ambito dei suoi precedenti piani di crescita, Cruise nel 2022 aveva chiesto alla alla National highway traffic safety administration, l’agenzia governativa che determina gli standard per la sicurezza sulle strade, il permesso di ampliare la flotta fino a 2.500 veicoli a guida autonoma all’anno. Obiettivo: espandersi anche in altre città Usa, offrendo un servizio di corse in taxi privi di conducente.

Prima che Cruise sospendesse le operazioni, la ceo di GM, Mary Barra, aveva affermato che Cruise e la sua tecnologia di veicoli a guida autonoma avrebbero potuto generare ricavi per 50 miliardi di dollari entro il 2030, rendendo il business dei robotaxi una parte importante della strategia per raddoppiare i ricavi di gruppo a 280 miliardi. Ma la realtà è che l’avventura della guida autonoma è costata cara a GM. Il colosso di Detroit ha perso 8 miliardi dal 2016 e più di 700 milioni soltanto nel terzo trimestre del 2023.