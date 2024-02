L’impiego di robot industriali sta aumentando rapidamente in numerosi settori economici e dei servizi, con l’automotive in testa. India, Giappone e Germania i Paesi che entro i prossimi anni raggiungeranno il tasso di crescita annuo più elevato. Affermazione del segmento “Robot-as-a-service”.

Il mercato globale dei robot industriali

Sanità, automotive, manifatturiero, agricoltura, logistica, centrali nucleari e settore estrattivo, il mondo dei robot industriali si amplia sempre di più e secondo Future Market Insights si stima un mercato mondiale che crescerà ad un tasso medio annuo del +17% fino al 2033.

Entro la fine di quest’anno si attende un valore di settore pari a 5,28 miliardi di dollari (da 4,5 miliardi del 2022), che potrebbe salire a 25,82 miliardi di dollari entro il 2033.

A livello regionale il Report stima che entro il 2033 l’India potrebbe raggiungere un tasso di crescita medio annuo del +17,3%, il Giappone del +16% e la Germania del +10%.

Il maggior numero di robot industriali dovrebbe essere impiegato nel settore automotive, con una quota del 40% circa.

Le fabbriche diventano sempre più connesse e automatizzate, con l’utilizzo crescente dell’informatica quantistica che consente un potenziamento della capacità di calcolo e dell’efficienza operativa, con meno errori e un livello di sicurezza più elevato.

Il modello “Robot-as-a-Service”

All’interno degli impianti produttivi ci sarà una crescente generazione di dati e contestualmente una migliore capacità di raccolta ed elaborazione degli stessi, fondamentale per sviluppare efficaci processi decisionali sempre più economicamente vantaggiosi per le imprese.

Tra gli elementi chiave della ricerca, infine, c’è l’affermazione del modello “Robot-as-a-Service”, con cui le imprese possono implementare, in maniera flessibili ed economica, diverse tecnologie di automazione industriale.

Grazie a questa soluzione, non è necessario sostenere ingenti investimenti iniziali in robotica industriale, risparmiando sulle spese e sfruttando una maggiore flessibilità finanziaria, in particolare per le piccole e medie imprese che si stanno accostando all’automazione e che vogliono internazionalizzarsi.