Un gruppo di ricerca universitario negli Stati Uniti sta addestrando unità robot a muoversi in maniera armoniosa in ambienti tipicamente umani, per imparare a lavorare, spostarsi e rendersi utili accanto ai lavoratori umani.

Osservando quotidianamente gli animali domestici ci possiamo rendere conto di una cosa molto semplice, le quattro “zampe” non servono solo per muoversi, ma per compiere molti altri movimenti funzionali ad azioni specifiche. Lo stesso vale per i robot che li imitano.

I ricercatori della Carnegie Mellon University e della Berkeley University of California stanno sviluppando un progetto per addestrare i “robodog”, i cani robot, ad utilizzare le quattro gambe di cui dispongono per la normale locomozione e per la manipolazione dell’ambiente che li circonda.

Obiettivo del progetto è sviluppare così nuove doti/funzionalità per arrampicarsi, premere pulsanti e spostare oggetti (compreso giocarci, come con la palla), oltre che camminare.

Come possiamo vedere nel video, il robot Unitree Go1 ha già compreso cosa deve fare per aprire una porta: mettersi su due zampe e con l’arto superiore premere il pulsante di apertura di una porta, disposto a più di un metro di altezza sul muro.

Questo tipo di addestramento serve a migliorare le capacità dei robot di collaborare con gli umani, di muoversi ed operare in ambiti di lavoro ad esempio. Ambienti anche industriali, che potrebbero essere progettati a priori, proprio per favorire l’accesso dei robot e rendere più semplice e sicura la loro collaborazione con i dipendenti umani.

Con il tempo i casi d’uso di questi robot mobili ovviamente si ampliano (navigazione, manipolazione, sicurezza funzionale nella movimentazione, nel trasporto e nella pulizia dei materiali) e con essi anche i ricavi di mercato. Secondo stime ABI Research, le vendite di macchine mobili outdoor, da esterno, passeranno da 40mila unità nel 2021 a 350mila unità nel 2030, con una crescita media annua del 27%.