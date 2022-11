Robot mobili outdoor, vendite +27% all’anno a 350mila unità nel 2030

Le vendite di robot mobili outdoor, da esterno, passeranno da 40mila unità nel 2021 a 350mila unità nel 2030, con una crescita media annua del 27%. Lo rende noto ABI Research.

Con il successo dell’implementazione di robot mobili per la navigazione, la manipolazione e la sicurezza funzionale nella movimentazione, nel trasporto e nella pulizia dei materiali, le aziende stanno ora cercando di implementare robot per applicazioni all’aperto per gli stessi motivi.

“Senza dubbio il mercato è influenzato da una serie di venti contrari, tra cui tassi di interesse elevati, il recente ritiro dei principali fornitori di soluzioni dal settore delle consegne dell’ultimo miglio e la mancanza di scalabilità in mercati altamente frammentati, come l’agricoltura e l’edilizia. Ma la carenza di manodopera, l’attenzione alla sicurezza sul posto di lavoro e l’aumento dei costi hanno portato le aziende a implementare l’automazione robotica in vari settori”, dice Lian Jye Su, direttore della ricerca sulla robotica industriale, collaborativa e commerciale presso ABI Research.

Moduli aggiuntivi

Ad esempio, Blue White Robotics e Built Robotics offrono moduli aggiuntivi per automatizzare le macchine esistenti nell’agricoltura e nell’edilizia. Questi moduli dispongono di sistemi di navigazione e visione artificiale localizzati incentrati sulla compatibilità con le versioni precedenti e l’interoperabilità. Le principali compagnie petrolifere e del gas stanno schierando quadrupedi di ANYbotics e Boston Dynamics per eseguire ispezioni di sicurezza in scale cablate e passaggi stretti che non sono ottimali per i robot mobili su ruote.

Il continuo blocco del Covid-19 in Cina ha stimolato l’adozione di robot mobili di Alibaba, Neolix e White Rhino per la consegna dell’ultimo miglio.

“Per promuovere ulteriormente la crescita dei robot mobili da esterno, i fornitori di robotica devono concentrarsi sul rendere le operazioni di robotica più fluide e sicure. Dovrebbero tenere d’occhio le tecnologie emergenti, come il 5G e l’edge computing. La copertura onnipresente della connettività e il calcolo distribuito consentiranno ai robot di essere completamente connessi e sfruttare le capacità computazionali nel cloud”, consiglia Su.

Sviluppo di robot

I principali fornitori di chipset stanno attivamente sviluppando soluzioni per affrontare le lacune senza interruzioni e sicure, consentendo allo stesso tempo lo sviluppo collaborativo e accelerato di robot e rendendo i test e la formazione di robot virtuali più ampiamente accessibili e scalabili. Intel continua a migliorare il suo kit di sviluppo software RealSense attraverso nuove librerie e strumenti, mentre AMD/Xilinx offre uno stack Kria Robotics compatibile con ROS per gli sviluppatori ROS e ROS-2.

Allo stesso tempo, Qualcomm ha lanciato la piattaforma RB6, un aggiornamento della sua piattaforma RB5 che combina fotocamera, computer vision, AI e tecnologia hardware 5G su un’unica piattaforma. Infine, NVIDIA ha ampliato la sua soluzione di robotica Isaac con il lancio del nuovo sistema su moduli Jetson Orin Nano, l’architettura di riferimento Nova Orin e la simulazione Isaac basata su cloud.

Infine, i fornitori di robotica devono essere chiari sui casi d’uso a cui si rivolgono. “È importante combinare le tecnologie con i requisiti aziendali degli utenti finali. Tutte le discussioni con gli utenti finali devono essere incentrate sui risultati aziendali. Tutte le discussioni sulla robotica devono essere guidate dal ROI, con l’intenzione di offrire un miglioramento misurabile e quantificabile della produttività dei dipendenti e della sicurezza sul posto di lavoro”, conclude Su.