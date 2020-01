In tutto il mondo sono stati venduti robot industriali per un valore complessivo di 16,5 miliardi di dollari. Al momento, ne sono stati installati quasi 2,5 milioni.

Nuove stime dell’Ifr (International Federation of Robotics) indicano che la soglia dei 400 mila robot attivati all’anno è stata già superata, con la possibilità di raggiungere le 584 mila unità entro il 2022.

Robot industriali

Nel 2018 sono state vendute e attivate più di 422 mila macchine, con un aumento delle installazioni del 6% su base annua.

Le principali applicazioni sono nell’industria automobilistica, per un 30%, in quella dell’elettronica e dell’elettrotecnica, per un 25%, e in quella dei metalli, per un altro 10%.

In Cina, Giappone, Stati Uniti, Corea del Sud e Germania si raggiunge, complessivamente, il 74% delle installazioni di robotica industriale. In questi Paesi c’è una densità di automazione pari a 99 robot ogni 10 mila impiegati.

I mercati

In Europa si è registrata la crescita maggiore nel 2018, con un +14%, contro il +20% registrato dagli Stati Uniti. In Asia si conferma un momento di stasi nella produzione, nonostante la Cina rimanga il mercato globale numero uno, con il 36% di tutte le installazioni mondiali (155 mila solo nel 2018).

Bene anche il Giappone, che segna un +21% nelle vendite di robot industriali, a 55 mila unità l’anno (un record per il Paese).

Solo in Corea ne sono state attivate circa 300 mila, il 10% in più sull’anno precedente, conquistando momentaneamente il terzo posto all’interno del quintetto.

Sempre a livello mondiale, il mercato della robotica industriale è stato stabile nel 2019, ma si stima tornerà a crescere quest’anno, con un possibile +10%, in ulteriore incremento del +12% per gli anni 2021 e 2022.

In Europa l’Italia è al quarto posto dopo Germania, Svezia e Danimarca, per densità di robot nell’industria manifatturiera, con 200 robot ogni 10 mila impiegati (contro una media europea di 114).