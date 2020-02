Risparmiare sulle bollette luce e gas? Ecco chi risparmierà di più nel 2020

Lo studio di SosTariffe.it ha preso in considerare tre profili di consumo diversi (single, coppia e famiglia) che presentano specifiche caratteristiche legate alle utenze energetiche ed alle opportunità di risparmio in base alle spese complessive.

Per risparmiare sulle bollette di luce e gas è possibile scegliere tra le poche opzioni a disposizione degli utenti.

Chi non vuole dare un taglio netto ai consumi, per contenere le spese per le bollette energetiche deve per forza puntare su di un’attenta scelta delle tariffe luce e gas.

Come risparmiare luce & gas

Optando per le offerte più convenienti per le forniture di energia elettrica e di gas naturale sarà, infatti, possibile minimizzare gli importi delle bollette ed ottenere un risparmio significativo, in particolare per gli utenti che ancora sono in regime di maggior tutela e non hanno effettuato il passaggio alle offerte del mercato libero.

È importante sottolineare, in ogni caso, che le offerte del mercato libero di luce e gas non sempre possono risultare vantaggiose per gli utenti.

Per essere sicuri di minimizzare i costi è necessario confrontare le varie tariffe e individuare le soluzioni più convenienti tra le tantissime proposte dei fornitori presenti sul mercato libero.

Comparazione online delle offerte

La soluzione migliore per risparmiare è, quindi, rappresentata dalla comparazione online delle offerte, disponibile gratuitamente tramite il comparatore online di SosTariffe.it, che permette di individuare, in poco tempo, le migliori tariffe energetiche da attivare direttamente online per dare un taglio netto alle bollette energetiche.

Il risparmio derivante dalla comparazione online è davvero considerevole e può raggiungere punte di diverse centinaia di Euro per gli utenti che registrano consumi di luce e gas molto elevati durante un anno solare.

Al fine di chiarire i vantaggi della comparazione online delle offerte del mercato libero, SosTariffe.it ha realizzato uno studio specifico.

Quest’indagine del sito di comparazione punta ad evidenziare le possibilità di risparmio per gli utenti derivanti dalla comparazione online andando a che a confrontare i dati del 2019 con i dati del 2020 per avere un quadro ancora più completo e preciso.

Una famiglia può risparmiare oltre 200 Euro sulle bollette energetiche grazie alla comparazione online

Lo studio di SosTariffe.it, per individuare i vantaggi della comparazione online, ha preso in considerare tre profili di consumo diversi (single, coppia e famiglia) che presentano specifiche caratteristiche legate alle utenze energetiche ed alle opportunità di risparmio in base alle spese complessive.

Ecco i dettagli dei tre profili di consumo:

Single : consumo annuo di 1400 kWh di energia elettrica e 800 m3 di gas naturale

: consumo annuo di 1400 kWh di energia elettrica e 800 m3 di gas naturale Coppia : consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica e 1000 m3 di gas naturale

: consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica e 1000 m3 di gas naturale Famiglia: consumo annuo di 3900 kWh di energia elettrica e 1500 m3 di gas naturale

Sulla base di questi tre profili di consumo, l’indagine di SosTariffe.it ha evidenziato le opportunità di risparmio garantite dalla comparazione delle offerte luce e gas. Scegliendo le migliori tariffe energetiche, infatti, à possibile contenere notevolmente la spesa per le bollette ottenendo un risparmio significativo.

I 3 profili

I risultati dello studio confermano che un single può risparmiare circa 56 Euro all’anno per l’energia elettrica e circa 44 Euro all’anno per il gas naturale affidandosi alla comparazione online. Rispetto ai dati raccolti nel corso del 2019, i margini di risparmio aumentano del +4.3% per l’energia elettrica e diminuiscono del -62% per quanto riguarda il gas naturale.

Per quanto riguarda il profilo coppia, invece, con la comparazione online è possibile risparmiare circa 99 Euro per l’energia elettrica e circa 60 Euro per il gas naturale. Rispetto ai dati dello scorso anno, i margini di risparmio si riducono per entrambe le forniture energetiche. Sull’energia elettrica è possibile risparmiare il 5% in meno mentre per il gas naturale si registra una riduzione del 60% del risparmio.

Il terzo profilo di consumo considerato, ovvero il profilo famiglia, è anche il profilo che garantisce i maggiori margini di risparmio. In questo caso, infatti, grazie alla comparazione online è possibile risparmiare circa 138 Euro all’anno sull’energia elettrica e sino a circa 103 Euro all’anno sulla fornitura di gas naturale.

Per le famiglie, come evidenziato dallo studio di SosTariffe.it, i margini di risparmio nel passaggio dal 2019 al 2020 si riducono, pur restando comunque molto elevati in termini assoluti. Sull’energia elettrica, il risparmio si riduce del -8.5% mentre per il gas naturale si registra una riduzione dei margini di risparmio del 55%.

Pur registrando una netta riduzione dei margini di risparmio nel confronto tra il 2019 ed il 2020, i dati raccolti dallo studio di SosTariffe.it confermano che scegliere le migliori offerte luce e gas grazie alla comparazione online delle tariffe permette di dare un taglio netto alle bollette.

Un profilo di consumo come quello di un single, ovvero un utente che registra un consumo di luce e gas contenuto, può risparmiare circa 100 Euro all’anno. Per le coppie, un profilo che registra consumi nettamente superiori, il risparmio complessivo è ancora più alto ed è possibile ridurre le spese di oltre 160 Euro.

Come risparmiare

Le famiglie, un profilo di utente che registra consumi elevatissimi durante l’anno, possono massimizzare i vantaggi derivanti dalla comparazione online. Per questo profilo, infatti, il risparmio annuale garantito dalla comparazione online può superare i 200 Euro.

Tramite il comparatore di offerte di SosTariffe.it è possibile impostare un profilo di consumo in linea con quelli che sono i dati reali del proprio nucleo familiare e verificare, in pochi secondi, i margini di risparmio annuale disponibili scegliendo di attivare le migliori offerte luce e gas disponibili sul mercato libero.

Come conferma lo studio sulla comparazione online di SosTariffe.it, anche per utenti con consumi energetici ridotti optare le tariffe luce e gas più convenienti rappresenta un’importante occasione di risparmio (i single possono risparmiare circa 100 Euro all’anno)