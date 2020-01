Bollette luce e gas: tutti i fornitori che permettono il pagamento mensile

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

La periodicità di fatturazione rappresenta uno degli elementi meno noti del settore delle tariffe di luce e gas. I fornitori di energia elettrica e gas naturale del mercato libero propongono, infatti, tempistiche differenti per quanto riguarda l’invio delle bollette e, quindi, per il pagamento effettivo delle fatture relative alle utenze energetiche. Quando si sceglie una nuova tariffa energetica è, quindi, importante raccogliere tutte le informazioni relative alla periodicità con cui il nuovo fornitore invierà le bollette.

Prima di entrare nei dettagli di questa particolare questione, ricordiamo che per minimizzare la spesa annuale relativa alle forniture di energia elettrica e gas naturale è necessario scegliere con cura le migliore offerte disponibili sul mercato libero. Affidandosi alla comparazione online, accessibile gratuitamente tramite il comparatore di SosTariffe.it, sarà possibile individuare, con semplicità, le migliori tariffe del momento (in base al proprio profilo di consumo) e ridurre al minimo i costi per le forniture energetiche.

Bollette luce e gas mensili

La cadenza mensile per l’invio delle bollette di luce e gas è un elemento molto raro del mercato dell’energia italiano. La maggior parte dei fornitori, infatti, preferisce optare per soluzioni differenti ampliando il tempo che intercorre tra una fattura e l’altra (al netto della prima bolletta che solitamente viene inviata dopo un mese dall’attivazione della fornitura).

Tra i principali fornitori di energia elettrica e gas naturale segnaliamo il caso di Sorgenia, una delle aziende di riferimento del settore, che permette ai suoi clienti di poter optare, nel caso lo ritenessero più comodo, per l’emissione mensile delle bollette di luce e gas. Questa soluzione è disponibile come alternativa all’emissione bimestrale delle bollette per le offerte Next Energy del fornitore.

Diverse soluzioni

Anche Eni gas e luce, uno dei fornitori principali del mercato libero, offre diverse soluzioni per quanto riguarda ila periodicità della bolletta. In particolare, per chi sceglie le tariffe Link Basic, soluzioni tariffarie per le forniture di luce e gas che prevedono una completa gestione online ed un prezzo dell’energia bloccato per 12 mesi, ci sarà la possibilità di ricevere le bollette a cadenza mensile. Altre offerte di Eni presentano una periodicità di emissione delle bollette differente. L’utente deve, quindi, analizzare anche quest’aspetto nella scelta dell’offerta più adatta alle proprie necessità.

C’è poi da segnalare il caso di wekiwi, un fornitore che si distingue per la flessibilità che offre ai suoi clienti. Chi sceglie wekiwi, infatti, potrà scegliere tra tre differenti periodi di fatturazione (bimestrale, trimestrale e quadrimestrale) in modo da poter gestire, con tutta comodità, il pagamento delle bollette energetiche andando a optare per le tempistiche più adatte alle proprie esigenze.

Offerte “dual fuel” per semplificare la gestione delle bollette

Per gestire le proprie forniture energetiche può risultare comodo optare per un unico fornitore a cui affidare sia la fornitura di energia elettrica che la fornitura di gas naturale. Molte aziende del mercato libero propongono soluzioni tariffarie specifiche per i clienti che scelgono queste opzioni. Andando ad attivare un contratto di doppia fornitura (luce + gas) nella maggior parte dei casi si riceverà un’unica bolletta contente sia i costi del gas che quelli dell’energia elettrica.

Questa soluzione può rappresentare un’opzione da valutare con attenzione per tutti gli utenti interessati a semplificare al massimo la gestione delle bollette relative alle utenze domestiche. Le offerte “dual fuel” non sempre sono le opzioni più convenienti per chi vuole risparmiare. Come facilmente riscontrabile dalla comparazione online delle tariffe di luce e gas disponibile tramite SosTariffe.it, spesso un fornitore risulta particolarmente economico per quanto riguarda l’energia elettrica e decisamente poco conveniente per quanto riguarda la fornitura di gas naturale.

Se l’obiettivo è minimizzare i costi, quindi, è buona norma valutare in modo separato le due forniture energetiche e, quindi, scegliere, di volta in volta, le opzioni migliori per le proprie esigenze. Optare per due fornitori diversi può essere, infatti, più vantaggioso dal punto di vista economico anche se più complicato per quanto riguarda la gestione delle forniture (due aziende diverse, due bollette, due servizi clienti etc.).

Bolletta digitale e addebito su conto corrente: opzioni per semplificare la vita

Per semplificarsi la vita nella gestione delle proprie forniture energetiche risulterà decisamente più conveniente puntare sulla bolletta digitale, in sostituzione della tradizionale bolletta cartacea, e sull’addebito delle fatture su conto corrente, in sostituzione del bollettino da pagare in posta o in una ricevitoria abilitata a questo tipo di pagamenti.

Optare per queste soluzioni permetterà all’utente di non dover seguire in prima persona tutto il processo legato all’emissione ed al pagamento delle bollette. Una copia digitale della bolletta verrà recapitata via e-mail all’utente che, in ogni caso, potrà anche recuperarla tramite l’area clienti del sito del proprio operatore.

Il pagamento con addebito su conto permette di evitare le perdite di tempo legate al pagamento del bollettino (soprattutto se viene effettuato alle Poste). Sia la ricezione della bolletta cartacea che il pagamento del bollettino comportano, inoltre, costi aggiuntivi per l’utente che potrà risparmiare scegliendo di puntare sulla bolletta digitale e sull’addebito su conto corrente.

Anche chi sceglie di ricevere bollette a cadenza mensile, optando per le offerte luce e gas che prevedono questa periodicità di fatturazione, non avrà problemi a seguire l’andamento delle proprie forniture energetiche ed il saldo dei delle varie fatture optando per la ricezione della bolletta digitale e per l’addebito automatico su conto che rappresentano delle opzioni ottimali per tutte le forniture energetiche che prevedono l’emissione di bollette su base mensile o bimestrale.