Rinvio mercato libero luce e gas: le offerte per cambiare ora

La scelta di rinviare il passaggio al mercato libero non cambia, però, quelle che sono le occasioni di risparmio per le famiglie per quanto riguarda le bollette energetiche. Attualmente, anche se il passaggio non è obbligatorio, scegliere le migliori tariffe luce e gas del mercato libero significa ottenere un risparmio di diverse centinaia di euro all’anno.

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Il passaggio obbligato al mercato libero di luce e gas per le famiglie italiane è stato rinviato di un anno. La nuova data da segnare sul calendario è quella del 1° gennaio 2023. Tra circa un anno e mezzo (salvo ulteriori proroghe) prenderà il via la procedura di transazione obbligata al mercato libero, in modo analogo a quanto sta avvenendo in questi mesi per le PMI e alcune microimprese italiane.

Gli aspetti da tenere in considerazione sono due. Per prima cosa, il risparmio massimo è ottenibile esclusivamente con una scelta attenta e precisa delle tariffe luce e gas da attivare. Scegliendo tariffe poco vantaggiose, infatti, i costi si ridurranno di poco o, addirittura, potrebbero non ridursi proprio. Non tutte le offerte del mercato libero sono, infatti, convenienti.

Il secondo aspetto riguarda l’effettivo risparmio ottenibile. In linea generale, maggiori sono i consumi di energia e più conveniente sarà passare dal mercato tutelato al mercato. Per una famiglia numerosa, ad esempio, il risparmio ottenibile dalle migliori offerte del mercato libero potrebbe essere davvero considerevole. Rinunciare a quest’occasione è, quindi, un vero peccato.

Scegliere di cambiare ora e passare subito al mercato libero è, dal punto di vista economico, la scelta più conveniente. Il passaggio però va fatto con attenzione, sfruttando tutti gli strumenti a disposizione dei consumatori per poter individuare la migliore offerta. Ecco, quindi, come fare a risparmiare da subito nonostante il rinvio del mercato libero.

Come individuare le migliori offerte luce e gas del mercato libero

Individuare le migliori offerte luce e gas del mercato libero è molto semplice. Per orientarsi tra le decine di soluzioni tariffarie disponibili, infatti, basta affidarsi ad un tool di comparazione online, come il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche su smartphone grazie all’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente dal Play Store e dall’AppStore.

Il funzionamento del comparatore è molto semplice. L’utente può inserire una stima del proprio consumo annuo per individuare le tariffe più vantaggiose. Il comparatore, in modo automatico, effettuerà delle stime sui costi annuali e sul risparmio rispetto al mercato tutelato per ogni tariffa luce e gas presente sul mercato libero. Tali stime saranno effettuate utilizzando i dati forniti dall’utente e, quindi, rifletteranno un profilo di consumo ben preciso.

Per fornire una stima precisa del consumo annuo di luce e gas, ogni utente può affidarsi ad una precedente bolletta inviata dall’attuale fornitore. Consultando la sezione dei consumi, infatti, si potranno ottenere informazioni in merito al quantitativo effettivo di energia elettrica (espressa in kWh) e gas naturale (Smc) consumato nel corso di un anno. In alternativa, il comparatore integra un tool di calcolo che consente all’utente di ottenere una stima del proprio consumo.

In ogni caso, si tratta di una procedura molto semplice da portare avanti. Basteranno pochi minuti per individuare le migliori offerte luce e gas da attivare per dare un taglio netto alle bollette. Ricordiamo, inoltre, che scegliere una tariffa del mercato libero non comporta costi iniziali e il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero non comporta l’interruzione della fornitura energetica o la necessità di cambiare il contatore.

Quanto si risparmia con il mercato libero

L’effettivo risparmio garantito dalle migliori offerte luce e gas del mercato libero è legato a doppio filo ad un parametro ben preciso: il consumo annuo di energia registrato dalla fornitura. In linea di massima, scegliendo le migliori tariffe disponibili, è possibile massimizzare tale risparmio. Maggiori saranno i consumi e maggiore sarà il risparmio ottenibile in un anno rispetto al mercato tutelato.

Ci sono altri fattori che entrano in gioco e che possono influenzare il risparmio. Le tariffe luce e gas del mercato libero, infatti, possono presentare caratteristiche in grado di soddisfare le esigenze di determinati clienti. Ad esempio, scegliendo una tariffa a prezzo bloccato si potrà ottenere una protezione contro i rincari tariffari del mercato. A disposizione degli utenti ci sono tariffe a prezzo bloccato per 12, 24 e persino 36 mesi.

In alternativa, è possibile scegliere tariffe a prezzo variabile. In questo caso, il prezzo varierà in base ad un indice di riferimento che solitamente è il prezzo del mercato all’ingrosso. Questo tipo di tariffe, solitamente, consente di accedere a condizioni economiche favorevoli nel breve periodo ma accettando il rischio che gli aggiornamenti mensili del prezzo possano comportare un rincaro in bolletta.

Da valutare anche le soluzioni “dual fuel” in cui l’utente attiva una fornitura di luce ed una di gas con lo stesso fornitore. Queste tariffe possono risultare convenienti per via dei bonus aggiuntivi inclusi. Molti fornitori, infatti, provano a convincere gli utenti ad attivare una doppia fornitura proponendo regali, sconti extra in bolletta o altri benefit. Si tratta di un altro elemento da valutare per valutare il risparmio.

Quali sono le migliori offerte

La scelta delle tariffe luce e gas da attivare va fatta sulla base del proprio profilo di consumo. In base alle proprie esigenze, consultando le informazioni disponibili sul comparatore di offerte di SOStariffe.it ad esempio, sarà possibile individuare le tariffe luce e gas più convenienti da attivare per minimizzare l’importo delle bollette e massimizzare il risparmio.

A titolo d’esempio, andiamo a fissare un profilo di consumo per individuare quelle che sono le offerte più convenienti di maggio 2021 per tale profilo. Il profilo di consumo considerato presenta:

un consumo annuo di energia elettrica di 2700 kWh con una potenza impegnata di 3 kW e con il 50% dei consumi in fascia F1 e il restante 50% equamente suddiviso tra F2 e F3

con una potenza impegnata di 3 kW e con il 50% dei consumi in fascia F1 e il restante 50% equamente suddiviso tra F2 e F3 un consumo annuo di gas naturale di 1400 Smc per una fornitura attiva nel comune di Milano

Utilizzando tali dati, il comparatore di offerte permette di individuare rapidamente le soluzioni più vantaggiose. Considerando le tariffe di maggio 2021, per questo profilo di consumo, la soluzione migliore per l’energia elettrica viene proposta da Illumia. Il fornitore mette a disposizione la tariffa monoraria Luce Extra Web con prezzo bloccato per 12 mesi e energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. La spesa annuale attivando quest’offerta è di 460 euro con un risparmio di circa 125 euro all’anno rispetto al mercato tutelato.

Per quanto riguarda il gas, invece, il profilo di consumo individuato può attivare Tate Gas per minimizzare l’importo della bolletta. In questo caso, ci troviamo di fronte ad un’offerta con prezzo variabile su base mensile in base all’andamento del prezzo all’ingrosso (il riferimento è il Punto di Scambio virtuale). Per l’accesso al prezzo all’ingrosso del gas è prevista una spesa mensile aggiuntiva di 2,85 euro. Il profilo di consumo individuato che attiva Tate Gas registrerà una spesa annuale di 865 euro con un risparmio annuale rispetto al mercato tutelato di 160 euro.

Per il cliente considerato nel nostro esempio, quindi, il passaggio al mercato libero a maggio 2021 può garantire, a fronte dell’attivazione delle migliori offerte, un risparmio annuale stimato di 285 euro rispetto a quanto si registrerebbe restando nel mercato tutelato. Se il consumo annuale fosse più alto, inoltre, anche il risparmio garantito dal mercato crescerebbe in misura significativa, confermando la convenienza di passare subito al mercato libero. L’attivazione delle offerte, inoltre, non comporta costi iniziali.

Cosa sapere prima di passare al mercato libero

Il passaggio al mercato libero viene spesso rinviato per via dei dubbi legati alla procedura da seguire per l’attivazione di una nuova tariffa. In realtà, questa procedura è molto semplice e può essere completata tramite il sito del fornitore. Basterà avere con sé i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura ed i dati della fornitura (il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas reperibili in una precedente bolletta) per completare l’attivazione.

Per la domiciliazione della bolletta, una soluzione che permette di accedere alle tariffe più convenienti e di semplificare il pagamento, servirà fornire anche le coordinate IBAN. A completare i dati da fornire, inoltre, l’utente dovrà mettere a disposizione un numero di cellulare e un indirizzo e-mail, per ricevere tutte le comunicazioni in arrivo dal nuovo fornitore. Una volta completata la fase di inserimento dei dati, sarà sufficiente attendere che il fornitore completi le pratiche amministrative e tecniche per l’attivazione.

Durante tutta questa procedura è garantita la continuità della fornitura. Non ci sarà, quindi, alcuna interruzione dell’erogazione di energia. Da notare che non sarà necessario cambiare il contatore in quanto quello già disponibile è già predisposto al passaggio al mercato libero. L’intera procedura non comporterà alcuna spesa per l’utente.