Rientro in ufficio nel 2021? 10 cose che cambieranno sul posto di lavoro

Prevedere come le aziende useranno gli uffici e gli spazi lavorativi dopo il rientro post Covid è difficile, ma non impossibile. Ecco alcuni trend.

Per molti, sarà passato un anno dall’ultima volta che hanno messo piede in ufficio. Difficile addirittura ricordare i tempi ante pandemia. Secondo stime della società di analisi CCS, nel 2022 più della metà degli impiegati con lavori da ufficio lavorerà ancora da remoto.

Quel che è certo quini, anche per coloro che rientreranno al lavoro, è che con la metà della forza lavoro ancora a casa in maniera semi permanente bisognerà scordarsi tutte le comodità di prima. In altre parole, il posto di lavoro non sarà più un luogo disegnato per accogliere nel modo più confortevole maree di persone che ci restano dalle nove di mattina alle cinque di pomeriggio. Gli spazi saranno più ristretti. Ecco le previsioni di ZdNet.

Ma l’ufficio come lo conosciamo non sparirà presto

Non tutti i dipendenti sceglieranno di restare in remoto. Circa la metà dei telelavoratori sceglierà di rientrare, ma secondo stime di Forrester lo smart working permanente registrerà un aumento del 300%. Un lavoratore su cinque lavorerà da casa, però la maggior parte di chi lavora andrà anche in ufficio però non tutti i giorni. Le imprese ripenseranno gli spazi di lavoro, li taglieranno eliminando quelli sotto utilizzati .

La priorità a sicurezza e salute

Secondo Forrester, la priorità alla riapertura sarà creare un senso di sicurezza fisica e psicologica nel workplace. Due terzi dei lavoratori negli Usa vorrebbe il mantenimento di misure di sicurezza sul posto di lavoro, nonostante il vaccino.

Per questo le imprese modificheranno l’arredamento in ufficio per favorire il distanziamento prendendo precauzioni extra di sanificazione. Ci saranno maggiori investimenti in termoscanner per misurare la febbre, prevede Forrseter, per fornire ai dipendenti rassicurazioni fisiche e psichiche.

Cresceranno gli investimenti in tecnologie vocali per attività contactless

Negli ultimi anni le tecnologie di assistenza vocale sono state alquanto snobbate, per mancanza di use case significative. Ma tutto ciò sta per cambiare secondo CCS Insights, in conseguenza del bisogno di relazioni più sicure e senza contatto.

Tecnologie vocali saranno sempre più diffuse anche per operazioni più banali come ordinare un caffè o prenotare una camera. Assistenti vocali saranno presenti in luoghi come gli spazi condivisi, le sale riunioni le lobby d’ufficio e gli ascensori.

Nuove dotazioni digitali per gli impiegati per meglio sfruttare gli spazi in ufficio

Per assicurarsi che lo spazio dell’ufficio sia utilizzato in modo efficiente, i datori di lavoro forniranno strumenti digitali che consentono al personale di visualizzare la disponibilità di spazio nelle sale conferenze, scrivanie o persino parcheggi. Ciò potrebbe presentarsi sotto forma di un archivio centrale in cui i dipendenti possono accedere alle informazioni sull’edificio, ad esempio.

Gli abitanti di questi spazi saranno in grado di avere una visione anticipata dell’occupazione effettiva. Gli inquilini all’interno dell’edificio potrebbero utilizzare le proprie app di prenotazione per il proprio personale per aiutare a pianificare in anticipo e mantenere condizioni di lavoro sicure. Molte aziende hanno già realizzato delle app che consentono ai dipendenti di prenotare la loro visita in presenza.

Il mercato delle ‘lavagne connesse’ crescerà

Con metà della forza lavoro a casa e la restante metà in ufficio, gli strumenti di collaborazione visiva che possono unire i team distribuiti appariranno in tutto il posto di lavoro. Tra i componenti hardware che aumenteranno di popolarità, CCS Insights ha identificato le lavagne connesse come Jamboard di Google, Surface Hub di Microsoft e Flip di Samsung, a cui l’azienda prevede di essere affiancate da dispositivi nuovi e meno costosi che soddisferanno ugualmente le esigenze di un ibrido forza lavoro.

Le sale riunioni fisiche, quindi, si riempiranno di tecnologia che colmerà il divario tra i lavoratori in loco e quelli digitali. Ci aspettiamo di vedere un aumento degli investimenti in dispositivi per sale riunioni in generale, ma questo va oltre gli schermi e le telecamere per arrivare a strumenti che consentono la co-creazione e l’innovazione, come i dispositivi di lavagna connessa.

IoT creerà tecnologia per aumentare le produttività

Aumenteranno gli uffici che usano tecnologia intelligente per adattare l’ambiente dell’ufficio durante il giorno per aiutare la produttività e il benessere dei dipendenti.

La prenotazione di una sala riunioni potrebbe ad esempio fare aumentare il flusso d’aria in base all’occupazione pianificata; e i LED intelligenti potrebbero regolare automaticamente l’illuminazione in base alla temperatura, ai livelli di luce diurna o ai ritmi circadiani individuali. Armati di nuovi dati e approfondimenti, i datori di lavoro saranno in grado di massimizzare l’esperienza dei dipendenti, aumentare la produttività e riportare i lavoratori in ufficio.

Le aziende riutilizzeranno gli spazi per uffici come strutture per l’infanzia e l’istruzione in loco

Trovare un’adeguata assistenza all’infanzia per i genitori che lavorano era difficile prima della pandemia COVID-19, ma la crisi sanitaria ha reso ancora più grave la necessità di strutture disponibili. La società di ricerca Gartner prevede che nei prossimi due anni le organizzazioni più grandi disporranno di spazi designati nell’ufficio dedicati alla cura dei bambini che richiedono supervisione durante la giornata lavorativa, portando a un aumento del 20% della fidelizzazione dei dipendenti.

I rapporti mostrano che durante un anno tipico, i datori di lavoro negli Stati Uniti perdono circa 13 miliardi di dollari in potenziali guadagni, produttività e entrate a causa di risorse per l’assistenza all’infanzia inadeguate

In aumento dispositivi di monitoraggio e di tracking sul posto di lavoro

In barba alla privacy, crescerà il ricorso a strumenti che valutano il benessere dei dipendenti, secondo CCS Insights, che prevede che le funzionalità che tengono traccia del sentiment dei lavoratori appariranno in tutte le applicazioni di collaborazione e risorse umane nel prossimo anno.

Collaboratori robotici sempre più comuni

delle previsioni di CCS Insights, verranno impiegati più robot per svolgere attività come il monitoraggio e la pulizia della salute, le pulizie, i servizi di ristorazione e i pagamenti, in particolare nei settori più colpiti come l’ospitalità.

Nascerà l’ufficio “fuori sede”

Un cambiamento importante per l’ufficio avverrà effettivamente al di fuori del posto di lavoro tradizionale. Emma Swinnerton, responsabile delle soluzioni di locazione flessibile a Cushman e Wakefield, anticipa l’emergere di un “ecosistema di spazi di lavoro flessibili” che bilancia il lavoro dall’ufficio, da casa e da una rete di “terzi luoghi”. Quei terzi posti saranno situati più vicino alle case dei dipendenti e forniranno uno spazio appropriato per un lavoro mirato, senza la necessità di spostarsi verso i centri cittadini.