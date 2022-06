Ricerche di personale. La campagna flop di Open Fiber

La campagna pubblicitaria di Open Fiber lanciata sui principali giornali italiani per il reclutamento di personale per il neonato consorzio Open Fiber Network Solution è stata un flop. Difficile stabilire le ragioni di questo colpo a vuoto.

I dati sono sconcertanti e non saranno stati certamente soddisfatti né in CDP e né in Autostrade.

All’azienda infatti sarebbero state inviate solo qualche centinaio di candidature, molte delle quali non utilizzabili.

D’ altra parte, la pubblicità non era chiara. Per nulla. Poi avranno giocato altri elementi. Non sarà stata convincente la foto con due finti operai, con lui che ricorda Raul Bova e lei che fa il verso ad una Angelina Jolie dei cunicoli, forse la colpa è del reddito di cittadinanza o semplicemente perché non era quella l’idea di innovazione capace di suscitare la curiosità di giovani e meno giovani a caccia di lavoro.

Il risultato è che è stato un inutile dispendio di risorse.

Open Fiber è pur sempre una azienda pubblica e forse i soldi andrebbero spesi meglio e con maggiore attenzione, specialmente se si spendono usando i media come veicolo …