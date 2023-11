Dopo Germania e Uk, anche il regolatore olandese delle Tlc (Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, RDI) è pronto ad accettare candidature per reti locali 5G a partire da dicembre.

100 Mhz in Banda 3.5 Ghz

Di fatto, l’RDI è pronta ad assegnare licenze d’uso per porzioni di spettro privato 5G a livello locale in banda 3.5 Ghz da assegnare ad aziende clienti entro fine anno.

A questo scopo sono destinati due blocchi da 50 Mhz ciascuno, su un totale di 400 Mhz, in banda 3.5 Ghz (più precisamente in banda 3,400–3,450MHz e 3,750–3,800MHz) messi da parte per utilizzo privato nel segmento enterprise. L’RDI ha aggiunto che le aziende per ottenere lo spettro possono fare domanda da sole o in partnership con altri. Le licenze saranno valide fino al 2040.

“Le aziende possono, insieme o separatamente, costruire la propria rete 5G, in modo da poter utilizzare la realtà virtuale con le proprie frequenze e nei propri locali, ad esempio, o controllare dispositivi intelligenti e complessi come veicoli a guida autonoma o robot nelle fabbriche “, si legge nel comunicato del regolatore olandese.

Nuove licenze disponibili dal 1° gennaio 2024

Dal 1° dicembre 2023 saranno disponibili nuove autorizzazioni per le reti 5G locali e private. Le parti possono, ad esempio, eseguire i propri processi aziendali su di esso.

“Le zone industriali olandesi e le singole aziende avranno presto più opzioni per la propria infrastruttura digitale e wireless. Questo è importante, ad esempio, per garantire che i vostri processi funzionino indisturbati e protetti. Le aziende possono, insieme o separatamente, costruire la propria rete 5G, in modo da poter utilizzare la realtà virtuale con le proprie frequenze e nei propri locali, ad esempio, o controllare dispositivi intelligenti e complessi come veicoli a guida autonoma o robot nelle fabbriche”, si legge ancora.

“Le aziende vengono assistite con le loro richieste di licenza in base all’ordine di arrivo, ma i nuovi richiedenti hanno gli stessi diritti di utilizzo delle frequenze dei loro vicini, che potrebbero già avere una licenza. Ciò significa anche che le aziende con autorizzazione devono tenere conto dell’obbligo di cooperazione reciproca”.

Le domande per le licenze verranno aperte all’inizio del mese prossimo.

Questa allocazione è alquanto controversa. L’RDI sta attualmente affrontando un’azione legale da parte dell’aeroporto di Schiphol e del porto di Rotterdam sul piano di assegnazione dello spettro proposto, con entrambe le parti che sostengono che il metodo di distribuzione locale “primo arrivato, primo servito” potrebbe impedire loro di acquisire la larghezza di banda richiesta.

Si prevede che i restanti 300 MHz di spettro nella banda 3,5 GHz non assegnati per l’implementazione di reti private (vale a dire, 3.450-3.750 MHz) saranno messi all’asta agli operatori di telefonia mobile del paese il prossimo anno.