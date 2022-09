Cresce il pressing per chiudere l'operazione rete unica targata Tim-CDP-Open Fiber, ma i mercati non si fidano e Tim scivola a Piazza Affari.

Sempre più incerto il futuro della rete unica, un’incertezza che pesa sul titolo Tim in borsa, che oggi intorno a metà seduta cede il 3,87% a Piazza Affari a 20 centesimi. Eppure, nel weekend diversi articoli di stampa avevano rilanciato il progetto di rete unica, che a settembre secondo il MoU siglato a maggio da Open Fiber, Tim e Cdp dovrebbe tradursi in una prima offerta non vincolante di Open Fiber per la rete Tim.

Ma il mercato non sembra convinto della fattibilità del progetto, nonostante la volata del Governo Draghi favorevole alla fusione in un’unica rete fra le due società, ribadita dal ministro dell’Innovazione e della Trasformazione Digitale Vittorio Colao in un’intervista a Milano Finanza a margine del Forum Ambrosetti (scarica l’intervista video Forum Ambrosetti – Colao: rete nazionale può essere pubblica Dal minuto 6,50 al minuto 9 le parole del ministro Colao sulla rete unica).

Colao, rete unica obiettivo giusto. Open Fiber forte

Il ministro nel suo intervento a favore della rete unica parte con una premessa, dicendo che posto che “le scelte si fanno nei consigli di amministrazione delle società e quindi non posso entrare nel dettaglio, però posso dire alcune cose: la prima è che l’ipotesi di creare una rete nazionale che sia neutrale rispetto a tutti i soggetti di mercato, che garantisca gli obiettivi del Governo di dare continuità (al progetto di connettività del paese ndr) è un obiettivo giusto”.

E ancora, Colao ha aggiunto che “abbiamo una Open Fiber che è forte e ci è stata manifestata l’intenzione di fare una fusione con Telecom Italia, ma è importante che questo nuovo soggetto – se mai si farà – vada in mani neutrali e francamente anche competenti, che abbiano dimostrato di saper gestire bene e che siano professionali nel gestire e distanti da logiche di potere di una singola azienda”.

“Non do un giudizio sulla gestione di Telecom Italia passata, però sicuramente abbiamo perso molto tempo”, aggiunge Colao.

Alla domanda se lo Sato tornerà protagonista in questa partita della rete unica, si parla di nazionalizzazione e di nuovo debito (buono o cattivo?), Colao risponde dicendo che “non credo che il tema sia tanto la proprietà, quanto la competenza – ha detto Colao – Come ho detto, abbiamo un interesse forte in Open Fiber, abbiamo interesse che questa società abbia successo e se succederà che faremo una rete unica nazionale può anche essere di proprietà dello Stato. Non ci vedo niente di male. Ci sono altre situazioni simili (in Italia ndr), ad esempio Terna. L’importante è la professionalità della gestione di questi soggetti e veramente un orientamento di lungo termine. Cosa che non sempre abbiamo visto nel passato”.

Le voci del weekend

L’offerta non vincolante di Open Fiber per la rete Tim (NetCo) dovrebbe arrivare entro metà settembre, comunque prima delle elezioni fissate il 25 del mese. Secondo la Verità, il Cda dell’operatore controllato da Cdp (60%) e Macquarie (40%) starebbe valutando un’offerta compresa fra 16 e 18 miliardi, tutto compreso fra debiti e attivi. Una cifra di ben 13 miliardi inferiore alle stime sul valore della rete Tim avanzate da Vivendi, primo azionista di Tim con il 23,75%. Il gruppo francese, in Tim da 7 anni, ha visto il titolo della compagnia passare da circa un euro ai 20 centesimi attuali e non vuole restare con il cerino in mano.

Secondo Milano Finanza, l’offerta di Open Fiber per la rete Tim potrebbe arrivare fino a 24 miliardi complessivi (12-13 miliardi il valore della rete, più 11 miliardi di debito). Si tratta sempre di una cifra lontana dalle richieste dell’azionista francese.

Rete unica, cosa farà il nuovo Governo?

Tutti questi discorsi al netto della posizione che assumerà in materia il prossimo governo che uscirà dalle urne il 25 settembre. Se, come sostengono i sondaggi, a vincere sarà il centrodestra guidato da Giorgia Meloni il dossier della rete unica potrebbe cambiare, con un ribaltamento che potrebbe vedere Tim come pivot dell’operazione. Ma differenze di vedute ci sarebbero anche all’interno dello stesso partito di Giorgia Meloni.

