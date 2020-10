I consumatori europei, rappresentati da Euroconsumers e Altroconsumo, hanno inviato una lettera alla Commissione Ue per mettere in guardia Bruxelles dai rischi per la concorrenza connessi al progetto rete unica.

I consumatori europei, rappresentati da Euroconsumers, e Altroconsumo hanno preso carta e penna e in una lettera inviata a Bruxelles hanno lanciato l’allarme rete unica. La missiva è stata indirizzata ai commissari Paolo Gentiloni, Margrethe Vestager e Thierry Breton per “esprimere preoccupazioni sulla transazione prevista in Italia dove TIM, storico incumbent, prenderà il controllo sul nuovo entrante Open Fiber, col risultato di creare un operatore integrato verticalmente, quasi-monopolista, la cosiddetta Rete Unica”. (Scarica il testo della lettera in PDF).

Consumatori Ue ‘Ritorno al monopolio un danno’

E’ quanto si legge nella lettera delle associazioni dei consumatori. “Abbandonare questo breve periodo di concorrenza sulle infrastrutture e tornare ad una rete quasi monopolista potrebbe danneggiare il mercato, e il prezzo lo pagherebbero i consumatori e le aziende italiane”, si legge nella missiva.

Consumatori Ue: ‘Caso italiano un precedente pericoloso’

Inoltre, “la transazione potrebbe creare un precedente pericoloso per altri Paesi”, che pure potrebbero chiedere un ritorno al monopolio facendo correre “seri rischi ai consumatori Ue”. Le due associazioni chiedono quindi che quando l’operazione Rete Unica verrà approvata e notificata alla Commissione, “avrà luogo un severo controllo antitrust“. Altroconsumo and Euroconsumers “non sono per principio contrarie alla creazione di una Rete Unica in Italia”, ma chiedono alla Commissione di usare i suoi poteri antitrust “per assicurare che operi in modo neutrale e non-discriminatorio”.

Paolo Martinello (Altroconsumo) ‘Futuro della rete da discutere con calma’

Concetti già espressi non più tardi del 26 settembre dal presidente di Altroconsumo da Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo, in una intervista a Key4biz: ‘Il futuro scenario della rete in Italia va discusso con calma, senza forzature. Non è che possono decidere il governo e il campione nazionale’, aveva detto Martinello.

Secondo il presidente di Altroconsumo, “L’operazione secondo noi è rischiosa per i consumatori. Colgo l’occasione per ribadire un appello al governo: allargando il discorso, purtroppo negli ultimi due o tre anni e ancor più negli ultimi mesi, con tutte le emergenze che ci sono – prima sanitarie e poi economiche, i fondi che arriveranno dall’Europa – sembra che l’interesse dei consumatori, o meglio dei cittadini, che dovrebbero essere i veri destinatari di tutte queste misure, davvero vengano trascurati”.

