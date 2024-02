Sulla cessione della rete Tim restano sul tavolo tutte le criticità. Non c’è chiarezza sui piani industriali e nemmeno sui livelli occupazionali di NetCo e ServCo. E’ questo in sintesi l’esito dell’incontro che si è tenuto oggi fra Governo e sindacati sulla situazione di Tim, in procinto di cedere la rete al fondo statunitense KKR. Al momento quindi non ci sono garanzie né certezze.

“Nell’incontro presenti i ministri Urso, Calderone e Caputi, capo di gabinetto di Palazzo Chigi, abbiamo sottolineato la mancanza di notizie sull’operazione del governo e espresso le nostre preoccupazioni per la sostenibilità del progetto, specie in riferimento alla parte ServCo ma si è trattato di un incontro interlocutorio”. A riassumere in questi termini l’esito dell’incontro tra governo e sindacati sul futuro di Tim è il segretario generale della Uilcom Uil Salvo Ugliarolo.

Futuro della ServCo da scrivere

“Il governo ha dato disponibilità a trattare più nel merito i problemi del settore delle tlc mentre su Tim, sulla sostenibilità del progetto, non hanno dato una risposta chiara, in particolare sul futuro di ServCo su cui abbiamo concentrato le osservazioni di sostenibilità” sottolinea il sindacalista.

“Tra l’altro l’ammortizzatore sociale di Tim scade a fine mese e quindi il tema è importante ai fini occupazionali: su questa partita il governo ha dato disponibilità nei prossimi venti giorni a riconvocarci e provare a entrare più nel merito della situazione. Oggi abbiamo espresso tutte le nostre preoccupazioni su quella che secondo noi è un’assenza di visione” conclude.

Sindacati, più possibilità di intervenire sulla Netco, resta nodo ServCo

Il tavolo su Tim aggiornato a fine mese. “Il governo ha più possibilità di intervenire in Netco con il golden power, mentre rimane il problema della ServCo sui 16mila dipendenti”. Così i sindacati delle tlc Fistel Cisl, Uilcom e Slc Cgil al termine del tavolo su Tim al Mimit, presieduto dai ministri Adolfo Urso ed Elvira Calderone. Le parti si rivedranno a fine mese, nel frattempo ci saranno due tavoli tecnici separati, hanno detto le sigle sindacali.

Nel corso della riunione i ministri hanno annunciato la volontà di proseguire con il confronto in un’ottica di sistema a favore di un comparto strategico per il Paese come quello delle telecomunicazioni.

“I ministeri convocheranno, dunque, nei prossimi giorni i rappresentanti sindacali per proseguire il percorso di concertazione”, si legge in una nota congiunta di Mimit e Ministero del Lavoro.

Da mesi i sindacati chiedono di aprire un confronto con il Governo sul futuro di Tim. Quali garanzie ci sono state sui livelli occupazionali? Il Governo si è impegnato a fare degli approfondimenti, considerato l’impegno di investimento quinquennale per la NetCo a fronte di un tema di sostenibilità che pesa sulla ServCo.