Passate le feste natalizie e brindato al nuovo anno, oggi in molti hanno ripreso a lavorare, come di consueto da casa, ma in diverse città italiane sembra che la rete TIM non funzioni.

Arrivano infatti segnalazioni di disservizi di rete, da aziende e anche da parte degli studenti universitari, nella stragrande maggioranza dei casi rete fissa, fino all’impossibilità di accedere a internet.

TIM down, dove e perchè

I maggiori problemi della rete TIM sono segnalati a Roma, Napoli, Perugia, Genova, Milano, Torino, Verona, in minor misura nelle città del Sud e del versante adriatico.

A quanto pare, alcuni utenti sono riusciti a trovare delle informazioni sul grave disservizio di rete, che dovrebbe essere relativo alle linee dati fisso e mobile in Lombardia, poi ricaduto a valanga su tutta la rete nazionale.

In una nota ufficiale il Gruppo TIM ci ha comunicato che “nel corso della notte si è verificato un disservizio ai sistemi di alimentazione elettrica in una centrale telefonica di Milano che ha causato lo spegnimento di alcuni apparati“.

“I tecnici, a lavoro da subito, hanno immediatamente ripristinato l’alimentazione – si legge nella nota – reinstradando la rete mobile e parte delle linee della clientela business. Il disservizio è in corso di risoluzione e si prevede di chiuderlo definitivamente entro la mattina“.

Le prime criticità, secondo quanto riportato da downdetector (dove è sempre in aggiornamento la mappa nazionale del disservizio), sono arrivate nel cuore della notte, all’alba, per poi crescere di numero man mano che gli utenti si collegavano alla rete tra le 07:00 e le 09:00.

Secondo le prime ricostruzioni, il problema tecnico è iniziato ieri pomeriggio, per poi peggiorare nella sera e durante le prime ore notturne.

A quanto si legge in rete, soprattutto nei tweet degli smartworkers arrabbiati, è il router ad evidenziare problemi di allineamento.

Assistenza latitante, la rabbia degli utenti

Rabbia non solo per lo stop forzato delle attività lavorative da casa, ma anche per la difficoltà di parlare con qualcuno del servizio clienti, per avere delle informazioni in tempo reale su quanto sta accadendo, anche per giustificare al proprio datore di lavoro l’impossibilità di accedere alla rete e quindi di lavorare.

In molti si sono riversati in rete, alla ricerca di informazioni, ma soprattutto per vedere su TIM aveva pubblicato qualcosa a riguardo.

Visto che gli account social ufficiali del Gruppo non davano informazioni, sono stati presi d’assalto i canali per l’assistenza tecnica, ma anche questi a quanto si legge su Twitter, ad esempio, non sembrano essere attivi.

“Il 187 non è contattabile e non posso aprire segnalazioni“, “Il 119 non è raggiungibile“, oppure, “Mi hanno chiesto di attendere in linea, ma dopo 10 minuti che aspettavo hanno riattaccato“.

In tantissimi poi hanno sfruttato i canali social, quelli preposti all’assistenza, ma a quanto pare senza ricevere risposta, se non in casi rari.