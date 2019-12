Remo Ricci (JMA Teko): “Chi realizza l’infrastruttura 5G?”

“Chi paga e realizza l’infrastruttura 5G? Noi come azienda continuiamo a sviluppare trial nei vertical e da febbraio-marzo 2020 saremo pronti a mettere sul mercato device 5G, ma per far giungere i nuovi servizi alle case degli italiani è necessaria la realizzazione della rete per la tecnologia mobile di quinta generazione”, questo il messaggio lanciato nella videointervista da Remo Ricci, ceo JMA Teko, azienda tra le storie italiane: industry di “5GItaly –The Global Meeting in Rome”, promosso dal CNIT all’Auditorium del CNR di Roma. JMA Teko ha sede a Castel San Pietro in provincia di Bologna: l’azienda è “la testa e il cuore” del gruppo americano JMA Wireless.